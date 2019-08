Am Kader vu den Aarbechten am Tunnel Gousslerbierg gëtt de Méindeg, 26. August, no 14 Auer um System vum Feieralarm geschafft.

D'Aarbechte ginn an dem Tüb vum Echangeur Luerenzweiler a Richtung Echangeur Huelmes duerchgefouert. Wéi d'Ponts et Chaussées mellen, ass et méiglech, dass schwaarzen Damp ze gesi wäert sinn. Sämtlech Sécherheetsmesure wäerten agehale ginn, fir dass d'Aarbechten den Trafic net perturbéiere wäerten. Offizielle Communiqué vun de Ponts et Chaussées Test du nouveau câble d'incendie au tunnel Gosselerbierg (26.08.2019)



Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Dans le cadre des travaux de refonte du tunnel Gosselerbierg, un test du nouveau câble de détection d'incendie, qui permet de détecter un éventuel foyer d'incendie, sera effectué le lundi 26 août à partir de 14 heures dans le tube en provenance de l'échangeur Lorentzweiler et en direction de l'échangeur Schoenfels. L'Administration des ponts et chaussées tient à informer qu'il se peut que de la fumée opaque sorte du tube au moment de l'exercice. Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront prises, de façon à ce que ce test n'aura aucun impact sur le trafic.