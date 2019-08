Laang Jore war de Ferdinand Piëch un der Spëtzt vum däitschen Autoskonstrukteur.

Wéi d'Bildzeitung schreift, wier den 82 Joer ale Piëch schonn e Sonndeg am Klinikum Rosenheim a Bayern gestuerwen. Hie wier no engem Iessen an engem Restaurant do ageliwwert ginn, esou déi däitsch Zeitung weider.

Vun 1993 bis 2002 war de Piëch un der Spëtzt vum Virstand vun Volkswagen AG, dono war hie Chef vum Opsiichtsrot, dat bis am Abrëll 2015, nodeem hei sech vum deemolege VW-Chef Martin Winterkorn distanzéiert hat.