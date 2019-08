Nodeem d'Präisser vum Diesel a Bensin den 1. Mee eropgesat goufen, gouf manner Diesel hei zu Lëtzebuerg getankt, wéi nach am Joer virdrun.

Nodeem op den 1. Mee d'Präisser op Bensin an Diesel ëm 1 resp. 2 Cents um Liter eropgoungen, ass d'Vente vum Diesel déi 2 Méint no der Hausse ëm 6 Prozent zeréckgaangen. Dat sot Enn Juli de Finanzminister virun der Press.

De Pierre Gramegna liwwert elo Zuelen no. Zejoert goufen am Mee a Juni ronn 365 Millioune Liter Diesel op Lëtzebuerger Tankstatioune verkaf. Dëst Joer, no der Präishausse also, waren et der nach 342 Millioune Liter. Et schéngt also, datt d'Eropsetze vun de Präisser och säin Impakt op den Tanktourissem hat.

Fir d'Vente vum Bensin gëllt dëst net. Zejoert goufen an den 2 Méint Mee a Juni ronn 80 Millioune Liter verkaf, dëst Joer waren et an där Period 82 Millioune Liter.

Dës Zuelen liwwert de Finanzminister op Basis vun enger parlamentarescher Fro vum LSAP-Deputéierten Mars Di Bartolomeo.

Iwwert dat ganzt éischt Hallefjoer gekuckt, geet d'Vente vum Diesel iwwerdeem an d'Luucht. Dat war tëscht Januar an Juni dëst Joer am Verglach mat 2018 eng Hausse vu ronn 44.000 Liter, déi op Lëtzebuerger Pompele verkaf goufen.

PDF: D'Parlamentaresch Fro mat der Äntwert