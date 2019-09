Vun 8 Auer un an dat bis ongeféier 13 Auer gëtt um Echangeur Stroossen op der Areler Autobunn geschafft.

Hei ass d'Bretelle um Echangeur Stroossen gespaart, datt, wann een op der A6 vum Zéissenger Kräiz aus a Richtung N6 wëll fueren, respektiv vun ee vu Weyler op der A6 kënnt an op d'N6 wëll fueren.

Vun der Belscher Grenz aus leeft d'Deviatioun a Richtung Stroossen iwwert den Echangeur Briddel, den CR181 an d'N6 op d'Arelerstrooss, respektiv iwwert d'Helfenterbréck, zeréck op d'Autobunn an dann op den Echangeur Briddel.

Aus Richtung Zéissengerkräiz leeft et da just iwwert den Echangeur Briddel.

PDF: D'Kaart am Detail

De Communiqué

Chantier sur l'échangeur Strassen de l'autoroute A6 (07.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la mise en place de l'installation de chantier dans le cadre du réaménagement de l'échangeur Strassen le samedi 7 septembre 2019 à partir de 8 heures jusqu'à 13 heures.

Barrages et déviations

Le samedi 7 septembre à partir de 8 heures jusqu'à 13 heures le barrage suivant est mis en place:

• La bretelle de sortie de l'échangeur Strassen en provenance de la croix de Cessange de l'A6 et en direction de la N6;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Strassen en provenance de Weyler de l'A6 et en direction de la N6.

Le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction de Strassen (S4) et dévié à partir de l'échangeur Bridel (S3) via le CR181 et la N6 sur la route d'Arlon.

Une deuxième déviation est également mise en place pour le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise via l'échangeur Helfenterbruck (S5) de retour sur l'A6 en direction de l'échangeur Bridel (S3) via le CR181 et la N6 sur la route d'Arlon.

Le trafic en provenance de la croix de Cessange de l'A6 et en direction de Strassen (S4) et dévié à partir de l'échangeur Bridel (S3) via le CR181 et la N6 de retour sur la route d'Arlon.

Les bretelles d'accès l'échangeur Strassen sont barrées vers 8 heures en date du 7 septembre 2019 jusqu'à la fin du chantier vers 13 heures.