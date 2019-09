Vum 6. September géint 20 Auer bis den 9. September géint 6 Auer wäert d'Streck gespaart sinn.

Betraff ass hei d'Sortie vum Echangeur Hamm op der A1, wann ee vu Gaasperecherkräiz aus kënnt a Richtung Rondpoint Irgäertchen fiert esou wéi d'N2 tëscht dem Rondpoint Irgäertchen a Richtung Sandweiler a béid Direktiounen.

Weider Detailer an all d'Deviatiounen am Communiqué vu Ponts et Chaussées.

De Communiqué

Renouvellement de la couche de roulement de la bretelle de sortie N°7 de l'échangeur Hamm (Irrgarten) en provenance de Gasperich et de la N2 entre l'échangeur Hamm (Irrgarten) en direction de Sandweiler (06-09.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de la bretelle de sortie N°7 de l'échangeur Hamm (Irrgarten) en provenance de Gasperich et de la N2 entre l'échangeur Hamm (Irrgarten) en direction de Sandweiler à partir du vendredi 6 septembre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 9 septembre vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 6 septembre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 9 septembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie de l'échangeur Hamm en provenance de Gasperich en direction du rond-point Schaffner (Irrgarten);

• La N2 entre le rond-point Schaffner (Irrgarten) en direction de Sandweiler dans les 2 sens.

Le trafic en provenance de Sandweiler en direction de l'échangeur Hamm (Irrgarten) est dévié à partir du rond-point Sandweiler via le CR234B-CR234-CR226-N3-CR231-échangeur Hesperange (S1)-croix de Gasperich-A1-échangeur Kirchberg (S8)-A1 de retour sur l'échangeur Hamm (S7) (voir plan 1).

Le trafic en provenance de l'A3 et A6 et du rond-point Gluck en direction de l'échangeur Hamm (S7) et de Sandweiler est dévié via la croix de Gasperich-échangeur Hesperange (S1)-CR231-N3-CR226-CR234-CR234B jusqu'au rond-point Sandweiler (voir plan 2).

Le trafic en provenance de l'A1 (échangeur Kirchberg (S8) et de l'échangeur Hamm (Irrgarten) en direction de Sandweiler est dévié via l'A1-croix de Gasperich-échangeur Hesperange (S1)-CR231-N3-CR226-CR234-CR234B jusqu'au rond-point Sandweiler (voir plan 3).

Les informations ci-avant ainsi que les plans de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA.