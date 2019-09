Och wann den ëffentlechen Transport nom 1. Mäerz gratis ass, mussen d'Awunner weiderhi bezuelen, fir mam Bus oder Zuch an d'Ausland ze fueren.

Dëst geet aus enger Äntwert vum Mobilitéitsminister Bausch ervir, deen op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Ost-Deputéierten Hetto, Modert a Gloden geäntwert huet.

D'Billjeeën an d'Abonnementer wäerten awer méi gënschteg ginn. Et lafen den Ament Gespréicher mat den Eisebunnsgesellschaften aus den Nopeschlänner. Abonnementer sinn zesummegesat aus zwou Parten, woubäi vu Lëtzebuerger Säit aus net de vollen nationalen Tarif verrechent gëtt, mä manner. Bei de Busser wiere keng Verhandlungen néideg. D'Tariffer géinge sech un deene vun der Bunn orientéieren. Déi genee Detailer wieren nach net ausgeschafft. Dëst soll am Hierscht de Fall sinn.

Ëffentlechen Transport zu Lëtzebuerg

Dunn huet de Minister eng Rei geplangte Mesuren opgezielt, déi d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg verbessere sollen.

Dozou zielen Reamenagement-aarbechten op enger Rëtsch Garen, wéi och den Ausbau vun der Igeler-Streck, un deem sech de Grand-Duché mat 8 Milliounen Euro bedeelegt.

Bei de Busser si bei de Saar-Lux-Linnen Ëmstrukturéierunge geplangt, déi och vum Mobilitéitsministère finanzéiert ginn an den RGTR-Reseau gëtt vun 2020 u komplett nei organiséiert.

Doriwwer eraus ass vu Pannespure geschwat ginn, déi vu Bussen a Fuergemeinschafte kéinte benotzt ginn. D'A6 géing do a Fro kommen, mä och fir d'A1 – tëscht der Grenz zu Waasserbëlleg an der Stad Lëtzebuerg – géingen Analyse lafen, heescht et. Déi Spuer soll vu Fuergemeinschafte benotzt ginn, déi aus méi wéi 3 Käpp zesummegesat sinn.

Dobäi kommen dann nach eng Rei "Park and Riden", wéi deen um Héienhaff beim Findel, mat 4.000 Parkplazen.