59 Transporter goufen den 3. a 4. September zu Lëtzebuerg kontrolléiert. 32 waren net konform, 9 Chaufferen hunn hir Gefierer misse stoe loossen.

Dat ass de Bilan vum Mobilitéitsministère, deen zesumme mat der Douane Kontrollen un der franséischer Grenz gemaach huet.

Viséiert ware Camionen, déi geféierlech Gidder transportéieren.

D'Lëtzebuerger Douane gouf vun Inspekteren aus Däitschland, Kroatien, Spuenien, Frankräich, Polen, Holland, Rumänien an der Belsch bei der Aktioun ënnerstëtzt.

Schreiwes vum Transportministère:

Bilan du contrôle transfrontalier de transport de marchandises dangereuses (03-04.09.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Dans le cadre d'une collaboration européenne sous les hospices de l'ECR (Euro Contrôle Route), le ministère de la Mobilité et des Travaux publics en collaboration avec l'Administration des douanes et accises ont organisé le 5e ACE (ADR Crossborder Enforcement); Contrôle transfrontalier de transport de marchandises dangereuses) au Luxembourg.

Les contrôles se sont déroulés les mardi 3 septembre et mercredi 4 septembre sur les autoroutes luxembourgeoises. Les véhicules transportant des marchandises dangereuses étaient contrôlés par les douaniers accompagnés d'inspecteurs représentant des organes de contrôles de l'Allemagne, de la Belgique, de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, des Pays-Bas et de la Roumanie.

Le bilan du contrôle est le suivant:

• 59 véhicules contrôlés

• 32 véhicules en infractions

• 9 véhicules immobilisés

Infractions constatées selon l'ADR (Accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route):

• 5 véhicules présentant un défaut de marquage ou de plaque-étiquette

• 9 véhicules présentant un défaut de la sécurisation de la charge

• 7 véhicules présentant un défaut de non-conformité du véhicule ou de l'emballage

• 7 véhicules présentant un défaut de consignes écrites ou équipement de sécurité

• 4 véhicules présentant d'autres infractions