Fir déi 14. Kéier ass Lëtzebuerg bei der Europäescher Mobilitéitswoch dobäi. Iwwer 2.000 Stied maachen d’nächst Woch europawäit mat. Bei eis am Land sinn den Ament 32 Gemenge mat hire Projeten ugemellt. Am Mëttelpunkt steet dëst Joer d’Mobilité douce. D’Foussgänger an d’Vëlosfuerer sollen den urbane Raum zeréckgewannen. An dat net nëmme wärend enger Woch, esou den Emile Eicher, President vum Syvicol (Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises):

„Et geet am Fong dorëm fir d’Leit opmierksam ze maachen, dass et och aner Moyene gëtt fir sech ze deplacéieren. An trëppelen ass gesond an ëmweltfrëndlech, dat setzt awer viraus, dass een och aner Transportméiglechkeeten zur Verfügung stellt, déi méi flexibel sinn. Respektiv muss een och mat de Stied an an de Quartieren, an de Gemengen investéieren, fir dass et och méi agreabel gëtt fir verschidde Leit, fir zu Fouss ze goen. Virun allem fir déi Leit mat ageschränkter Mobilitéit oder Mamme mat Kutschen oder esou, fir deene Leit och ze hëllefe besser duerch d’Uertschaften ze kommen an d’Uertschafte fir d’Leit maachen an net d’Uertschafte fir d’Autoen opmaachen.“

An der nächster Woch ginn am Kader vun dëser europäescher Initiativ eng Partie Aktivitéiten organiséiert, ewéi Vëlos- oder Trëppeltier. Wéi eng Gemenge matmaachen, fannt dir um Site www.mobiliteitswoch.lu.