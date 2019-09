Vun e Freideg den Owend géint 20 Auer an nach bis de Méindeg de Moien um 6 ass d'A13 tëscht Munneref an Altwis a béid Richtunge gespaart.

Weider kann een dann och net méi zu Munneref op d'Autobunn a Richtung Schengen opfueren. D'Deviatioune lafen iwwert d'N16.

Schonn éiert de Chantier opgeet, muss dëse Virbereet ginn. Esou kann et scho virun 20 Auer e Freideg zu Problemer am Trafic op dëser Plaz kommen.

De Communiqué vu Ponts et Chaussées

Chantier sur l'autoroute A13 entre l'échangeur Mondorf et l'échangeur Altwies (13-16.09.19)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A13 (dans les deux sens) entre l'échangeur Altwies et l'échangeur Mondorf à partir du vendredi 13 septembre vers 20 heures jusqu'au lundi 16 septembre 2019 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 13 septembre vers 20 heures et jusqu'au lundi 16 septembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A13 entre l'échangeur Mondorf et l'échangeur Altwies en provenance de Schengen et en direction de la Croix de Bettembourg,

• La bretelle d'accès de l'échangeur Mondorf (S12) en provenance de la N16 et en direction de la Croix de Bettembourg de l'A13.

L'autroute A13 entre l'échangeur Mondorf et l'échangeur Altwies sera donc barrée dans les deux sens. Le trafic en provenance de Schengen de l'A13 et d'Ellange de la N16 et en direction de la Croix de Bettembourg sera dévié à partir de l'échangeur Mondorf (S12) via la N16 (Altwies) jusqu'à l'échangeur Altwies de retour sur l'autoroute A13.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A13 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu)