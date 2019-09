En Donneschdeg ass de Gousseler Tunnel vun 20 bis 23 Auer a béid Richtunge komplett gespaart. Den Tunnel Grouft ass a Richtung Luerenzweiler op 1 Spur op.

Den Trafic aus Richtung Waldhaff gëtt iwwert den Echangeur Luerenzweiler via d'N7 bis op den Echangeur Mierscherbierg deviéiert (Ëmleedung D3).

Den Trafic aus Richtung Fridhaff gëtt iwwert den Echangeur Schëndels via den CR102 an d'N7 bis bei den Echangeur Luerenzweiler ëmgeleet.

Offiziellt Schreiwes

Barrage du tunnel Gousseldange (12.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un barrage complet du tunnel Gousseldange dans le cadre de la refonte des équipements électromécaniques en vue de la réalisation de scénarios d'incendie le jeudi 12 septembre 2019 vers 20 heures jusqu'à environ 23 heures.

Barrages et déviations

Le jeudi 12 septembre vers 20 heures jusqu'à environ 23 heures les barrages suivants sont mis en place:

• Le tube du tunnel Gousseldange entre l'échangeur Mierscherbierg et l'échangeur Lorentzweiler dans les deux sens,

• Le tunnel Grouft en direction de l'échangeur Lorentzweiler est réduit à une voie de circulation.

Le trafic en provenance de l'échangeur Waldhof et en direction Friedhof via l'A7 est dévié à partir de l'échangeur Lorentzweiler via la N7 jusqu'à l'échangeur Mierschbierg (Déviation fixe «D3»).

Le trafic en provenance de Friedhof et en direction de l'échangeur Waldhof via l'A7 est dévié à partir de l'échangeur Schoenfels via le CR102 et la N7 jusqu'à l'échangeur Lorentzweiler (Déviation fixe «D4»).

Les informations ci-avant peuvent être consultées sur le site Internet du CITA (www.cita.lu)