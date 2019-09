Iwwer d’Summerméint gouf profitéiert, fir mat den Aarbechte vum Tram virun ze kommen.

Zanter Dezember 2017 huet Lëtzebuerg nees en Tram. An dee soll spéider de Findel mat der Cloche d'Or verbannen. Aktuell lafen d'Aarbechten an der Haaptstad op vollen Touren an och de Summer iwwer gouf vill geschafft. Wärend den 3 Wochen am August waren an der Moyenne eng 20 Leit den Dag am Asaz.

Mat schwéierem Aarbechtsgeschir gëtt den Ament op der Paräisser Plaz geschafft. Et wier alles anescht ewéi einfach sech duerch d'Gestengs ze bueren, sou den Entrepreneur Orlando Pinto.

Iwwer d'Kräizung vun der Stäreplaz eraus leien d'Schinnen. A lescht Aarbechten um Reseau ginn an der Avenue Emile Reuter duerchgefouert. Manner gutt viru koumen d'Aarbechten allerdéngs um Boulevard Royal. Ënnert dem fréieren Hamilius. Hei koum et zu Retard.

Wärend also déi éischten Tramsschinnen an der Neier Avenue leien, gëtt weider äerdeg un de Reseaue geschafft.

