Et geet virum allem dorëms, de Leit ze weisen, wéi eng Alternativen et zum Auto ginn.

Mat dëser Sensibiliséierungswoch gëtt och op de Klimaschutz opmierksam gemaach.

Wéi bequem sinn d’Lëtzebuerger wierklech? Fält et engem esou schwéier vum Auto op de Vëlo, Tram, Bus zréckzegräifen oder einfach nëmme seng eege Féiss ze benotzen? Dat kann een des Woch testen.

Lëtzebuerg hellt nämlech Deel un der Europäescher Mobilitéitswoch. Dës Initiative soll d’Leit drop opmierksam maachen, op Alternativen zum Auto zréckzegräifen, notamment zu Fouss ze goen oder sech mam Vëlo fortzebeweegen. Lëtzebuerg ass schonn net schlecht derbäi: een Drëttel vun all de Gemengen aus dem Land maache bei dësem Projet mat. A ganz Europa sinn et der iwwer 2000.

D'Zil ass, den Auto am urbanen Raum esou wäit ewéi méiglech an den Hannergrond ze drängen, a soumat de Mënsch an den Mëttelpunkt ze stellen, sou de François Bausch.

Et ginn am Kader vun dëser Mobilitéitswoch verschidden Aktivitéiten ugebueden. Sou z.B. um Méindeg vun 7 bis 11 Auer, de « Cadeau fir de Vëlo ». All d’Cyclisten, déi an der Géigend vun der Passerelle Pont Adolphe oder dem Rondpoint Schumann ënnerwee sinn, kréien en Accessoire fir hire Vëlo geschenkt. Dës Aktioun kennt schonn zanter e puer Joer e grousse Succès.

« Safe walking, cycling, wheeling » nennt sech eng aner Aktivitéit, iwwert déi de Gilles Dostert, Direkter vum Verkéiersverbond, erkläert, dass uewen op der Statioun vum Funiculaire, Leit mat ageschränkter Mobilitéit wärend engem Dag d'Méiglechkeet hunn, verschidden Transportmëttel ze testen.

Dëst ass schonn e gudde Start fir Lëtzebuerg, ma et ass awer ëmmer nach Sputt no uewen. Wann een onst Ländche mat anere vergläicht, da kéint ee sech zum Beispill u Portugal inspiréieren: Lissabon war bei der Mobilitéitswoch 2018 de grousse Gewënner. Déi portugisesch Haaptstad huet seng CO2-Emissiounen ëm d’Halschent reduzéiert.

Och wann eis Stied nach net ganz esou wäit si ewéi Lissabon, beweist Lëtzebuerg mat der Mobilitéitswoch, dass mir um richtege Wee sinn. Et sinn nun emol déi kleng Efforten, déi néideg sinn, fir vum Auto fortzekommen. Wa jidderee gudde Wëlle weist, da kënne mir geschwënn de Stauen Äddi soen.