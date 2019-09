D’Schoulvakanz ass elo geschwënn eriwwer. Um Findel war um Freideg nach emol vill Betrib.

Den Europäesche Konsumenteschutz zu Lëtzebuerg huet dës Geleeënheet genotzt, fir d’Passagéier iwwert hir Rechter z'informéieren a mat konkrete Fäll ze konfrontéieren. D'Rechter vun de Fluchpassagéier am EU-Raum sinn duerch eng europäesch Direktiv ofgedeckt. Dat am Fall vu Verspéidungen, Annulatiounen an Iwwerbuchunge vu Vollen.

Ëmmer nach géif opfalen, datt vill Leit guer net wéissten, wei eng Rechter si hunn, esou d'Direktesch vum europäesche Konsumenteschutz zu Lëtzebuerg, Karin Basenach.

Vun enger Verspéidung vun engem Vol geet riets, wann ee bei der Arrivée méi wéi 3 Stonne Retard huet, Ausname gëtt bei aussergewéinlechen Ëmstänn. Wann et zu engem Pilote-Streik kënnt, gëtt et zu Lëtzebuerg eng Jurisprudenz, datt dëst net dorënner fält an d'Fluchgesellschaften d'Clienten entschiedege mussen.

Wuel wieren d' Passagéier mëttlerweil besser informéiert iwwert hir Rechter, ma wann et drëms geet, dëst géint grouss Fluchgesellschaften geltend ze maachen, wier heefeg Hëllef gebraucht. Wann ee selwer net méi virukënnt bei de Fluchgesellschaften, da kann een zu Lëtzebuerg den europäesche Konsumenteschutz kontaktéieren oder d'Agence am Konsumenteschutzministere, déi d'Ëmsetzung vun der europäescher Direktiv iwwerwaacht.