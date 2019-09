An engem Communiqué schreift d'ULC, datt eent vun den Haaptziler vum Taxi-Gesetz vun 2016, net erreecht gouf, nämlech d'Präisser ze drécken.

Dem Statec no wieren d'Tariffer tëscht 2016 an 2018 an der Moyenne ëm 6,6 % geklommen. Lëtzebuerg hätt eent vun den deiersten Taxiwiesen op der Welt.



De Kosumenteschutz hofft elo, datt de Mobilitéitsminister dat néidegt mécht fir d'Taxispräisser an der Grëff ze kréien.