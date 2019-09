Fir Verschiddener war et e Méindeg déi éischte Kéier wou et an d’Schoul gaangen ass. Mat dobäi d’Suerge vun den Elteren an dozou gehéiert och den Trafic.

Fir Verschiddener war et e Méindeg déi éischte Kéier wou et an d’Schoul gaangen ass. Mat dobäi d’Suerge vun den Elteren an dozou gehéiert och den Trafic.