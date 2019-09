Zanter Mëtt 2018 ass d’Nationalstrooss tëscht Biekerech an Hitten op enger Plaz agesackt. Grond ass de Bau vun engem Dachs.

Elo zeechent sech eng Léisung of. De Bau vum Dachs, mat am Ganzen 3 Entréeë gëtt zougemaach. An all Entrée kënnt eng Klapp, wou den Dachs zwar aus dem Bau erauskënnt, awer net méi eran. Bei dësem Bau géif et sech och net em den Haaptbau vun der Dachsfamill handelen. Dohier wär et méi einfach, dësen elo zouzemaachen.

Mam Ufank vun der Allerhellgevakanz gëtt dann d’Nationalstrooss gefleckt. Zwou Woche rechne Ponts & Chaussées fir dës Aarbechten. De Buergermeeschter, Thierry Lagoda, ass zefridden, datt d’Aarbechten och an d’Vakanz falen. Et handelt sech nämlech em eng vill befuere Strooss, déi och vum Schülertransport genotzt gëtt.