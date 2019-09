Tëscht dem Gaasperecher Kräiz an der Aire de Berchem staut et am Moment, dat wéinst engem Accident an deem 3 Gefierer dran involvéiert sinn.

E Mëttwoch de Mëtteg koum et op der A3 a Richtung Frankräich zu engem Accident mat 3 Gefierer, dat kuerz virun der Aire de Berchem. D'Iwwerhuelspur ass blockéiert. De Réckstau vun deelweis 15 Kilometer geet zeréck bis op d'Gaasperecher Kräiz a bis erop op d'A1, dat bis bei d'Sortie Kierchbierg. Wéi et heescht, gouf et beim Accident keng Blesséierter.