Vun e Freideg den Owend um 20 Auer bis e Méindeg de Moien um 6 kann ee vun der A6 op der Helfenterbréck net offueren, respektiv do opfueren.

Op en Neits gëtt et de Weekend Schwieregkeete ronderëm d'Opfaart op d'A6 op der Helfenterbréck. Esou kënnt een net méi vun der Helfenterbréck aus op d'A6 a Richtung Arel, respektiv kënnt een net méi, wann een an där Direktioun op der Areler Autobunn ënnerwee ass, op der Sortie Helfenterbréck erof. D'Deviatioune si gezeechent.

De Communiqué

Fermeture des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur Helfenterbruck dans le sens Croix de Gasprich vers Sterpenich de l'autoroute A6 (20-23.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un réaménagement de la bretelle de sortie en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34 et de la bretelle d'accès en provenance de la N34 et en direction de Sterpenich de l'échangeur Helfenterbruck sur l'autoroute A6 à partir du vendredi 20 septembre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 23 septembre vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 20 septembre vers 20 heures jusqu'au lundi 23 septembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie (S5) de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de Sterpenich.

Le trafic en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34 (Bertrange) est dévié via l'échangeur Strassen, de retour sur l'A6 en direction de l'échangeur Helfenterbruck (déviation 1).

Le trafic en provenance de Luxembourg-centre ou de la zone d'activités Bourmicht en direction de la A6 direction de Sterpenich est dévié par la N34, puis par le CR181 et la N6 jusqu'à l'échangeur de Strassen, puis sur l'A6 en direction Sterpenich (déviation 2).

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).