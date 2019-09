Honnerte Chauffere souzen op der A7 fest, dat wuel, well 2 Persounen den Alarm ausgeléist hunn an dono fortgelaf sinn.

Den Alarm en Dënschdeg am Tunnel Stafelter war, wéi et ausgesäit, e falschen Alarm. RTL-Informatiounen no hätte Persounen deen Alarm manuell declenchéiert, et hätten zwee Leit op de Knäppche gedréckt a wiere fortgelaf.

Dëst sinn Informatiounen, déi den Ament vun offizieller Säit net confirméiert ginn. Do gëtt op d’Enquête vun der Police verwisen, déi nach net ofgeschloss wier.

Wéinst dem Alarm war den Tunnel Stafelter en Dënschdeg de Moien ëm 10 Auer a béid Richtunge gespaart ginn. No Iwwerpréiwunge goufen d'Tübe géint 11.30 Auer nees opgemaach. Honnerte Chauffeure souzen annerhallef Stonn laang op der A7 fest.