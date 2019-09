Et ass jo Mobilitéitswoch an am Kader dovun huet de Ministère e Mëttwoch eng nei App vu Mobiliteit.lu virgestallt.

Mat dëser neier App kann ee sech säi ganz individuellen Trajet zesummesetzen. Et gouf nach méi Wäert drop geluecht, dass all Verkéiersmëttel, Bus, Tram Bunn , Auto, Vëlo an zu Fouss goen integréiert sinn.

Och d'Offer vu Park and Riden an Elektrovëloen, déi ee ka léinen, ass an der App dran an et ass och mat agerechent, wou zum Beispill de Bus grad drun ass oder wei et am Verkéier rullt, sou dass déi nei Mobilitéitsapp vill méi villsäiteg soll sinn.

Och de Site Mobilitéit.lu presentéiert sech an engem neie Look.