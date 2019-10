Betraff sinn also d'Strecken tëscht Lëtzebuerg-Gouvy, Lëtzebuerg-Arel a Lëtzebuerg-Rodange.

Wären der Allerhellgevakanz gëtt op der Linn 10 (Lëtzebuerg, Ëlwen, Gouvy) d'Streck tëscht Ettelbréck an Dikrech an tëscht Ettelbréck an Ëlwen vum 26. Oktober bis den 3. November gespaart.

D'Linn 50 (Lëtzebuerg, Klengbetten, Arel) gëtt och gespaart. Geschafft gëtt hei tëscht Lëtzebuerg an Arel vum 1. November bis den 3. November.

D'Streck tëscht Esch a Rodange op der Linn 60 (Lëtzebuerg, Esch, Péiteng, Rodange) ass vum 26. Oktober bis den 3. November gespaart. Donieft fueren tëscht Esch an Audin-le-Tiche tëscht dem 30. Oktober an dem 3. November keng Zich.

Bis Enn dës Joers wäerten um Weekend nach verschidden Aarbechte sinn.

D'CFL garantéiere Ersatztransportmëttel, d'Detailer dozou fënnt een op cfl.lu. D'Detailer vun de Chantieren, wat genau do gemaach gëtt, kann een an hirem Schreiwesnoliesen.