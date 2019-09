Vun e Freideg den Owend bis Méindeg de Moie 6 Auer ass d'A7 a Richtung Norden tëscht Luerenzweiler a Schëndels gespaart. D'Deviatioun geet duerch Miersch.

A Richtung Stad ass op der Héicht vu Luerenzweiler zou. Do geet eng Deviatioun duerch de Rond-Point.

Communiqué

Chantier sur l'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Schoenfels (20-23.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Schoenfels à partir du vendredi 20 septembre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 23 septembre 2019 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 20 septembre vers 20 heures jusqu'au lundi 23 septembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Schoenfels en direction d'Ettelbrück;

• L'autoroute A7 entre la bretelle de sortie et la bretelle d'accès de l'échangeur Lorentzweiler en direction de la jonction Grünewald;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Lorentzweiler en provenance de la N7 et en direction de la d'Ettelbrück de l'A7;

• L'autorute A7 est réduite à une voie de circulation entre l'entrée du tunnel Gosseldange et l'échangeur Lorentzweiler en direction de la jonction Grünewald.

Le trafic en provenance de la jonction Grünewald et en direction d'Ettelbrück via l'autoroute A7 est dévié à partir de l'échangeur Lorentzweiler via la N7 (Mersch) jusqu'à l'échangeur Mierscherbierg de nouveau sur l'A7.

Le trafic en provenance d'Ettelbrück et en direction de la jonction Grünewald via l'autoroute A7 est dévié à partir de l'échangeur Lorentzweiler via le rond-point de retour sur l'A7.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A7 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).

Chantier op der Areler Autobunn

Op der A6 a Richtung Arel gëtt de Weekend um Echangeur Helfenterbréck geschafft. D'Sortie an d’Opfaart Bartreng si bis e Méindeg de Moien zou. Deviatioune si gezeechent.

Communiqué

Fermeture des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur Helfenterbruck dans le sens Croix de Gasprich vers Sterpenich de l'autoroute A6 (20-23.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un réaménagement de la bretelle de sortie en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34 et de la bretelle d'accès en provenance de la N34 et en direction de Sterpenich de l'échangeur Helfenterbruck sur l'autoroute A6 à partir du vendredi 20 septembre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 23 septembre vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 20 septembre vers 20 heures jusqu'au lundi 23 septembre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie (S5) de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de Sterpenich.

Le trafic en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34 (Bertrange) est dévié via l'échangeur Strassen, de retour sur l'A6 en direction de l'échangeur Helfenterbruck (déviation 1).

Le trafic en provenance de Luxembourg-centre ou de la zone d'activités Bourmicht en direction de la A6 direction de Sterpenich est dévié par la N34, puis par le CR181 et la N6 jusqu'à l'échangeur de Strassen, puis sur l'A6 en direction Sterpenich (déviation 2).

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).