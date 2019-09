A ville Stied si verschidde Stroosse komplett fir den Auto-Trafic gespaart. Hei däerf een z.B. just mam Vëlo oder op Rollerblades fueren.

D'Leit sollen dozou animéiert ginn, nees méi op den ëffentlechen Transport ze setzen, sech fir kuerz Strecken och emol op de Vëlo ze setzen oder einfach ze Fouss ze goen, amplaz ëmmer nees an den Auto ze klammen, just well et sou bequem ass.

Hei e puer Beispiller, wat zu Lëtzebuerg fir den autofräie Sonndeg organiséiert gëtt

Waldbëlleg

AUTOFRÄIEN DAG: Sonndeg, den 22. September 2019 vun 10:00 – 18:00 Auer

Strooss tëscht Chrëschtnech a Suewelbuer

D’Gemeng Waldbëlleg an de Klimateam invitéieren Iech op hiren autofräien Dag:

De CR356 tëscht deenen zwou Uertschafte Chrëschtnech a Suewelbur ass gespaart. D‘Strooss ka mam Vëlo, zu Fouss, mat der Trottinette a mat all anerem net-motoriséierte Verkéiersmëttel genotzt ginn.

Ettelbréck Welsduerf



CR345 tëscht Ettelbréck an Welsduerf gespaart. Den CR345 tëscht Ettelbréck an Welsduerf ass gespaart an kann vu Vëlosfuerer, Foussgänger an all anerem net-motoriséierten Verkéier genotzt ginn. Profitéiert vun dëser Geleeënheet fir entweder en klengen Ausfluch ze maachen oder eng vun deenen villen aneren Veranstaltungen op dësem Dag esou ze besichen

Feelen / Mäerzeg

D’Gemenge Feelen a Mäerzeg, a Kooperatioun mat de Kommissiounen Ëmwelt & Mobilitéit Feelen an Event & Green Mäerzeg, organiséieren den 22. September 2019 am Kader vun der europäischer Mobilitéitswoch an dem „Tour du Duerf” een autofräien Dag mam Fokus op de Vëlo.

D’Stroossen N21 (Mertzig-Feulen), CR314 an CR345 (rue de Colmar-Berg) si fir de Verkéier gespaart.

Offiziellen Départ ass de Sonndeg, 22. September 2019 um 10.30 Auer zu Nidderfeelen an zu Mäerzeg.

Startpunkt: fräi wielbar, Feelen oder Mäerzeg, a béid Richtungen ausgeschëldert!

Pro Tour (9,5 km)

Family Tour (7 km)

Kanner fueren nëmmen a Begleedung vun Erwuessenen.

D’Cycliste fueren op hir eege Verantwortung a respektéieren de Code de la Route!

Esch/Uelzecht

DIMANCHE • 22 SEPTEMBRE •

10H00 À 18H00

Boulevard Pierre Dupong à LALLANGE

Animations pour petits et grands :

• Trampolin

• Mur escalade

• Jeux

Présentations :

• «Segway»

• «Vël’Ok, äre Vëlo – eise Vëlo»

• «Vël’Ok – e-bike»

Restauration :

• Grillades et frites

• Cuisine végétarienne

• Gaufres

• Café

Concerts :

• 11h30-14h00 Heavy Petrol

• 14h30-18h00 Timeless

09h30

• Randonnée pour cyclotouristes – 75 km (rassemblement 09h00)

Esch – Mondercange – Ehlange/Mess – Pontpierre – Huncherange – Bettembourg –

Hellange – Frisange – Ellange/Gare – Filsdorf – Hassel – Alzingen – Roeser –

Peppange – Bergem – Pontpierre – Foetz – Schifflange – Esch

10h00

• Promenade en vélo – 25 km (rassemblement 09h45)

Esch – Mondercange – Sanem – Limpach – Ehlange – Mondercange – Esch

Des boissons et des snacks gratuits sont distribués aux participants.

Tout participant doit être muni de son vélo et doit porter un casque. Les enfants de moins

de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte. Un service dépannage et de premiers

secours est assuré.

Les départs et les arrivées se font au Boulevard Pierre Dupong.

INFORMATIONS www.esch.lu • www.vttesch.lu • Tél.: 26 541 541

International

Tomorrow, is #WorldCarFreeDay! Enjoy the celebration in central London with Reimagine, a free street festival brimming with family activities, workshops, food stalls and unique experiences! [📸 via IG mountainlabstudio] pic.twitter.com/EPAiivs0CE — Visit London (@visitlondon) September 21, 2019

Dimanche sans voiture à Bruxelles: les tunnels progressivement fermés à la circulation L’ensemble du territoire de la Région bruxelloise sera en effet fermé au trafic automobile de 09h30 à 19h00. https://t.co/KlmEGluUzy pic.twitter.com/hIhCwyrLC2 — Veille infopol (@PolBegov) September 22, 2019