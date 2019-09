E klenge roude Knapp mat engem Sensor am Auto, dee soll, esoubal den Auto sech iwwerschléit oder Airbaggen opginn, Hëllef ruffen.

Iwwer 35 Joer laang ass dru geschafft ginn, d’Hëllef no engem schwéieren Autosaccident séier op d’Plaz ze kréien. Besser Pompjeesautoen, Helikopter an den Handy-Reseau hunn an deene leschte Jore scho ville Leit no engem Autosaccident d’Liewe gerett.

Den E-Call ass e weidere Meilesteen an der Rettungsketten, dovun ass ee beim CGDIS iwwerzeegt. Den E-Call-System gëtt declenchéiert esoubal en Airbag opgaangen ass oder den Auto sech iwwerschléit. E schéckt eng ganz Rëtsch Donnéeën direkt un d’Zentral vum CGDIS. Vun do aus ginn dann d’Pompjeeën alertéiert. Déi wichtegst Saach, déi e matschéckt, ass d'GPS-Positioun vum Auto, esou dass de CGDIS nämlech genau erausfanne kann, wou den Auto ass an direkt dee Pompjeesauto dohi schécke kann, deen am nooste bäi ass.

Eng EU-Direktiv verlaangt esou e System fir all neien Auto, deen zanter Mäerz 2018 gebaut gëtt. Trotzdeem heescht dat net, dass elo all Auto esou e System huet. Virun allem Autoen, déi scho virun 2018 en ähnleche System haten, mussen net onbedéngt dem EU-Standard entspriechen. Dofir ass et wichteg, dass ee säin Auto, wann e schonn esou e System hat, an der Garage iwwerpréiwe léisst, ob en um E-Call-Standard ass.

Wann den Auto e modernen E-Call huet, da gëtt no engem Accident d’GPS-Positioun entweder un e Service-Provider vum Hiersteller iwwermëttelt a vun do bei déi national Rettungsdéngschter oder e kënnt direkt nom Accident an der Noutruffzentral un.

Den Auto probéiert ëmmer, déi Noutruffzentral ze erreechen, déi fir hien am beschte funktionéiert an dat féiert ronderëm d’Grenze vum Land heiansdo zu Problemer. Och wann de System an der ganzer EU funktionéiert. Den E-Call geet nämlech och iwwert den Handy-Reseau a wann een do grad en Netz aus dem Ausland huet, da kënnt een och bei enger auslännescher Noutruffzentral eraus. Déi kënnen een awer ganz séier mam Lëtzebuerger 112 verbannen.