Eng Deviatioun gëtt vun der Gemeng ausgeschëldert.

Vun e Freideg den Owend 20 Auer bis e Samschdeg de Moien um 10 Auer ass den Tunnel zou. Den identesche Fall gëtt et an der Nuecht op e Sonndeg. E geet dann nees sonndegowes um 20 Auer zou, datt da bis méindegmoies um 6 Auer. Eng Spur bleift awer och am Dag zou.

De Communiqué vun der Ville de Luxembourg

Travaux d’entretien réalisés dans le tunnel du St Esprit (René Konen)

Fermeture partielle du tunnel du vendredi 27 septembre à 20h00 au lundi 30 septembre à 06h00

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et les usagers de la route qu’en raison de travaux d’entretien dans le tunnel du St Esprit (René Konen), une fermeture partielle du tunnel sera mise en place.

Ces travaux impliqueront les fermetures suivantes du tunnel :

- du vendredi 27 septembre vers 20h00 au samedi 28 septembre vers 10h00

- du samedi 28 septembre vers 20h00 au dimanche 29 septembre vers 10h00

- du dimanche 29 septembre vers 20h00 au lundi 30 septembre vers 06h00.

A noter, qu’une voie sera ouverte à la circulation le samedi 28 septembre de 10h00 à 20h00 et le dimanche 29 septembre de 10h00 à 20h00.

Le Service Circulation de la Ville de Luxembourg veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation.

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

Information communiquée par l’Administration communale