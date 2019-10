Souwuel ronderëm de Rondpoint Schaffner, wéi och op den Deviatiounen, kann um Weekend mat vill Trafic a Stau gerechent ginn.

Schonn déi lescht Weekender gouf am Rondpoint Irgäertchen geschafft. Dëse Chantier areecht dëse Weekend säin Héichpunkt, wëll déi 8 verschidden Accèsen an de Rondpoint wäerte komplett zou sinn.

Et gëllen also Deviatiounen via d'Tréierer Autobunn respektiv iwwer de Rondpoint Sandweiler, iwwert den Cents, oder iwwert de Findel.

Den Irgäertchen gëtt also quasi komplett gespaart, dëst vun e Freideg den Owend 20 Auer bis e Méindeg de Moien 6 Auer.

Wann et also net muss sinn, da loosst de Rondpoint Schaffner dëse Weekend komplett lénks leien. Gréisser Staue ronderëm dëse Rondpoint, mä och op den Deviatioune si virprogramméiert.

PDF: D'Kaart am Detail

De Communiqué

Renouvellement de la couche de roulement de la bretelle de sortie N°7 de l'échangeur Hamm (Irrgarten) en provenance de Kirchberg et du giratoire de l'échangeur Hamm (Irrgarten) (04-07.10.2019)

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de la bretelle de sortie N°7 de l'échangeur Hamm (Irrgarten) en provenance de Kirchberg et du giratoire de l'échangeur Hamm (Irrgarten) à partir du vendredi 4 octobre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 7 octobre vers 6 heures.

Barrages et déviations:

Le vendredi 4 octobre vers 20 heures jusqu'au lundi 7 octobre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• Les routes d'accès en provenance du réseau secondaire (Sandweiler, Findel, Val de Hamm) et en direction du rond-point Schaffner (Irrgarten)

• Les bretelles de sortie en provenance de l'A1 (Croix de Gasperich et Trèves) et en direction du rond-point Schaffner (Irrgarten)

• La bretelle d'accès du rond-point Schaffner (Irrgarten) en direction de l'A1 vers Trèves

• Le rondpoint Schaffner

• La rue John Mac Adam

Le trafic en provenance de l'A1 de l'échangeur Kirchberg (S8)

• En direction de Hamm et de Luxembourg par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation via l'A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1-échangeur Hamm (S7)-N2-rond-point Sandweiler-N2-N2a-Cents-N2.

• En direction de Sandweiler:

o Déviation via l'A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1-échangeur Hamm (S7)-N2-Sandweiler.

• En direction de Cents et de l'aéroport Findel:

o Déviation via l'A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1-échangeur Hamm (S7)-N2-rond-point Sandweiler-N2-N2a.

Le trafic en provenance de l'A1 de la Croix de Gasperich

• En direction de Cents et de l'aéroport Findel par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par la N2-rond-point Sandweiler-N2-N2a.

• En direction de Hamm et de Luxembourg par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par la N2-rond-point Sandweiler-N2-N2a-Cents-N2.

Le trafic en provenance de Cents et de l'aéroport Findel

• En direction de l'A1 vers Trèves par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par Cents-N2-échangeur Hamm (S7)-A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1.

• En direction de l'A1 vers Gasperich par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par Cents-N2-échangeur Hamm (S7)-A1-Croix de Gasperich.

• En direction de Hamm et de Luxembourg par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par Cents-N2.

• En direction de Sandweiler par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par Cents-N2-échangeur Hamm (S7)-A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1-échangeur Hamm (S7)-N2-Sandweiler.

Le trafic en provenance de Hamm

• En direction de Sandweiler par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par l'A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1-N2-Sandweiler.

• En direction de Cents et de l'aéroport Findel par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par l'A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1-N2-rond-point Sandweiler-N2-N2a.

• En direction de l'A1 vers l'échangeur Kirchberg (S8) par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par l'A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1.

Le trafic en provenance de Sandweiler

• En direction de l'A1 vers l'échangeur Kirchberg (S8) par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par la N2a-Cents-N2-échangeur Hamm (Irrgarten)-A1-Croix de Gasperich-A3-rond-point Gluck-A3-Croix de Gasperich-A1.

• En direction de Hamm et de Luxembourg par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par la N2a-Cents-N2.

• En direction de l'A1 vers Gasperich par le rond-point Schaffner (Irrgarten):

o Déviation par la N2a-Cents-N2-échangeur Hamm (Irrgarten)-A1.