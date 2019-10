D'Biergerinitiativ Gemeng Suessem wëllt weider géint de Contournement Käerjeng kämpfen. Een Avis juridique kéint der Initiativ lo Wand an d'Seegele blosen.

D'Biergerinitiativ Gemeng Suessem huet sech e Mëttwoch den Owend getraff, fir op enger Informatiounsversammlung iwwer weider Schrëtt am Dossier Contournement Käerjeng ze debattéieren an ze informéieren. Wéi d'Presidentin Bianca Leardini virun der Versammlung matgedeelt huet, wier ee Wee fonnt ginn, fir awer nach vläicht op juristeschem Wee de Contournement ze verhënneren. D'Biergerinitiativ berifft sech dobäi op een Avis juridique iwwer de Gesetz-Projet.

Op der Versammlung wéilt d'Initiativ genee op dësen agoen an de Bierger donieft och weisen, wat nach an Zukunft op si duerkënnt. Ee Film an ee Rap sollen d'Awunner dozou bréngen, sech géint de Contournement anzesetzen, bis datt de Projet endgülteg vum Dësch ass. D'Presidentin huet weider erkläert:

"D'Gesetz ass gestëmmt ginn op Wäerter vu virun 2016. Dat si falsch Wäerter. Elo hunn mer d'Situatioun, datt e Contournement soll gebaut ginn op falsche Wäerter. An eng Natura Zon kann net op Basis vun deene Wäerter zerstéiert ginn. Dofirmuss den Dossier vum Dësch."

De Message vum Owend war deemno ganz kloer: d'Biergerinitiativ huet net wëlles, opzeginn a wäert juristesch géint de Contournement Käerjeng virgoen.

Am Virfeld

Zu Suessem gi sech Suergen ëm d'Ëmwelt gemaach an ënnert anerem dofir gëtt sech hei och weider géint de Contournement vu Käerjeng gewiert.

De Mëttwoch den Owend huet d'Biergerinitiativ Gemeng Suessem op eng Informatiounsversammlung invitéiert an do sollen et Explikatioune ginn, datt de Contournement nach kéint juristesch verhënnert ginn. E weidert Kapitel an engem Sträit, dee scho Joerzéngten dauert an am Fong hat ee geduecht, datt den Dossier definitiv zou wär.

Et gëtt e 4,2 Kilometer laange Contournement, e soll Käerjeng entlaaschten an 139 Milliounen Euro kaschten.

Zanter Joerzéngte wiert sech d'Gemeng Suessem géint dës Strooss. De Contournement géif de Verkéiersproblem am Süden net léisen, mä d'Problemer nëmme vu Käerjeng op Suessem verleeën. E géif der Liewensqualitéit zu Suessem schueden an e geet duerch e Bësch, deen als Natura-2000-Zon klasséiert ass.

Ma trotz de Suessemer Bedenke gouf de Gesetz-Projet zejoert an der Chamber ugeholl. De Suessemer Buergermeeschter Georges Engel an d'Simone Asselborn Bintz, allebéid LSAP-Deputéiert, hunn net beim Vott matgemaach. Hir Partei huet fir de Contournement gestëmmt.

Kuerz drop gouf de juristesche Recours beim Verwaltungsgeriicht géint de Contournement vum Suessemer Gemengerot verworf.

Et huet ee gemengt, domadder wier et gedunn an et ass roueg ginn ëm de Contournement vu Käerjeng. Bis e Mëttwoch den Owend.