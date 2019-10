Tëscht e Freideg den Owend 20 Auer an e Méindeg de Moie 6 Auer gëtt um Echangeur Helfenterbréck geschafft.

Et gi Reamenagementsaarbechten vun der N34 a vun der Sortie vun der Bretelle Bartreng aus Richtung Gaasperecher Kräiz duerchgefouert.

Barragen an Deviatiounen:

La bretelle de sortie (S5) de l’échangeur Helfenterbruck en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34

La bretelle d’accès de l’échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de Sterpenich

La bretelle de sortie (S5) de l’échangeur Helfenterbruck en provenance de Sterpenich et en direction de la N34

La bretelle d’accès de l’échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de la Croix de Gasperich

La N34 entre la jonction avec la N5 à Helfent et l’accès à la zone d’activités Bourmicht à Bertrange

Den Detail vun den Deviatioune fannt Dir am offizielle Communiqué, grad wéi an der Iwwersiichtskaart.

Offiziellt Schreiwes

Fermeture des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur Helfenterbruck de l'autoroute A6 et de la N34 entre la jonction avec la N5 et l'accès à la zone d'activités Bourmicht à Bertrange (11-14.10.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un réaménagement de la N34 et de la bretelle de sortie Bertrange en provenance de la Croix de Gasperich à partir du vendredi 11 octobre 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 14 octobre vers 6 heures.

Barrages et déviations:

Le vendredi 11 octobre vers 20 heures jusqu'au lundi 14 octobre vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie (S5) de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34

• La bretelle d'accès de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de Sterpenich

• La bretelle de sortie (S5) de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de Sterpenich et en direction de la N34

• La bretelle d'accès de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de la Croix de Gasperich

• La N34 entre la jonction avec la N5 à Helfent et l'accès à la zone d'activités Bourmicht à Bertrange

Le trafic en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de la N34 (Bertrange) est dévié via l'échangeur Strassen, la N6, le CR181 et la N34. (déviation 1)

Le trafic en provenance de Luxembourg-Centre (N5) voulant s'engager sur la A6 est dévié via la N5, le CR181, la N35 et la N6 jusqu'à l'échangeur de Strassen, puis sur l'A6. (déviation 2)

Le trafic en provenance de la zone d'activités Bourmicht en direction de la A6 est dévié par la N34, puis par le CR181 et la N6 jusqu'à l'échangeur de Strassen, puis sur l'A6. (déviation 3)

Le trafic en provenance de Luxembourg-Centre (N5) en direction de la zone d'activités Bourmicht est dévié par la N5, le CR181, la N35 et la N34. (déviation 4)

Le trafic en provenance de Sterpenich et en direction de la N34 (Bertrange) est dévié via la Croix de Cessange sur l'A4 en direction de Luxembourg jusqu'à Merl, puis de retour à la Croix de Cessange, sur l'A6 jusqu'à l'échangeur Strassen, la N6, le CR181 et la N34. (déviation 5)

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation peuvent être consultés sur www.cita.lu.