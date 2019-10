Vum 14. bis de 16. Oktober gëtt an der Héicht vum Echangeur Stroossen geschafft.

Chantier vum 14.-15. Oktober:

Vun e Méindeg den Owend 21 Auer bis Dënschdeg de Moie 6 Auer gi Reamenagementsaarbechten vum Echangeur A6/N6 duerchgefouert.

Barragen an Deviatiounen:

• La bretelle de sortie de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5). La sortie restera barrée jusqu'à la fin de l'année 2020.

• La circulation sur l'A6 en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) en direction de l'échangeur Bridel (S3) sera réduite à une voie.

• Le trafic en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) est dévié vers l'A6-échangeur Bridel (S3).

Den Detail vun den Deviatioune fannt Dir am offizielle Communiqué, grad wéi an der Iwwersiichtskaart.

Chantier vum 15.-16. Oktober:

Vun en Dënschdeg den Owend 21 Auer bis e Mëttwoch de Moie 6 Auer ginn d'Bretellë vum Echangeur Stroossen a Richtung Areler Autobunn gespaart.

Barragen an Deviatiounen:

• La bretelle d'accès de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de la N6 en direction de l'échangeur Bridel (S3) sur l'A6 et en direction de l'échangeur Helfenterbruck (S5) sur l'A6;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5);

• Le trafic sur la N6 en provenance de Luxembourg est dévié via le CR181-échangeur Bridel (S3);

• Le trafic sur la N6 en provenance de Bertrange est dévié via la N6-rue des Aubépines-N5-échangeur Helfenterbruck-A6;

• Le trafic en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) est dévié via l'A6-échangeur Bridel (S3).

Detailer iwwert dëse Chantier fannt Dir am offizielle Communiqué, wéi och an der Iwwersiichtskaart.

Offizielle Communiqué:

Mise en place du chantier sur l'A6 de l'échangeur Strassen en direction de l'échangeur Bridel (14-15.10.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre des travaux de l'aménagement de l'échangeur A6/N6 et de la réhabilitation des ouvrages O.A. 1007 et O.A. 1036 l'Administration des ponts et chaussées procédera à la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Strassen (S4) en direction de l'échangeur Bridel (S3) du lundi 14 octobre 2019 vers 21 heures jusqu'au mardi 15 octobre 2019 vers 6 heures. La sortie de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) restera barrée jusqu'à fin 2020.

Barrages et déviations

Le lundi 14 octobre vers 21 heures jusqu'au mardi 15 octobre 2019 vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5). La sortie restera barrée jusqu'à la fin de l'année 2020.

• La circulation sur l'A6 en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) en direction de l'échangeur Bridel (S3) sera réduite à une voie.

• Le trafic en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) est dévié vers l'A6-échangeur Bridel (S3).

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).

Mise en place du chantier dans la bretelle d'accès de l'échangeur Strassen vers l'A6 (15-16.10.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à la fermeture de la bretelle d'accès de l'échangeur Strassen (S4) vers l'A6 en provenance de la N6 et la bretelle de sortie en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) dans le cadre des travaux de l'aménagement de l'échangeur A6/N6 et de la réhabilitation des ouvrages O.A. 1007 et O.A. 1036 du mardi 15 octobre 2019 vers 21 heures jusqu'au mercredi 16 octobre 2019 vers 6 heures.



Barrages et déviations



Le mardi 15 octobre vers 21 heures jusqu'au mercredi 16 octobre 2019 vers 6 heures, les barrages suivant sont mis en place:

• La bretelle d'accès de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de la N6 en direction de l'échangeur Bridel (S3) sur l'A6 et en direction de l'échangeur Helfenterbruck (S5) sur l'A6;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Strassen (S4) en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5);

• Le trafic sur la N6 en provenance de Luxembourg est dévié via le CR181-échangeur Bridel (S3);

• Le trafic sur la N6 en provenance de Bertrange est dévié via la N6-rue des Aubépines-N5-échangeur Helfenterbruck-A6;

• Le trafic en provenance de l'échangeur Helfenterbruck (S5) est dévié via l'A6-échangeur Bridel (S3).

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).