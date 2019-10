De Chantier vum Tram geet wéi geplangt säi Wee an der Stad, mä wat e méi no bei d'Gare kënnt, wat et do méi Changementer ginn.

Tram-Chantier - Reportage Nico Graf

Dat soten e Méindeg de Mueren déi Responsabel op enger Pressekonferenz am Verkéiersministère. An déi nächst quokeleg Platz fir den Tram-Chantier ass scho programméiert: well den Tram muss jo vun der Stäreplaz laanscht d'Charly's Gare an da riets de Boulevard Royal erof an Direktioun Gare. An do muss dann opgepasst ginn, sou de Luxtram-Chef André von der Marck.

Bis dohinner, Enn 2020, wann den Tram fuere soll, kommen awer eng etlech Changementer am Verkéier.

Duerch d'Nei Avenue fiert dann ebe kee Bus méi, explizéiert de Stater Verkéiersschäffe Patrick Goldschmidt. An och op der Gare selwer komme Changementer. Well virun der Gare eben net méi esou vill Bussen halen, seet den Alex Kies aus dem Ministère, dass déi Bussen dann op där anerer Säit halen.

Do heescht et also Pläng liesen a sech informéieren, gär och um Internet.

Dann nach den därege Problem vun de Verdéngschtausfäll fir d'Geschäftsleit wéinst dem Chantier. Bis ewell wieren eréischt 5 Demandë fir Indemnisatiounen erakomm. Wat de Chantier awer méi d'Al Avenue erofgeet, wat der awer méi komme wäerten. An et wär ze hoffen, datt net ze vill Geschäfter stierwe wéinst dem Chantier.

Zanter dem Ufank vum Mount, zitt de Schantjen elo emol erof virun d'Stater Gare. Mat hei, virop engem direkten Impakt, vu Sonndes dem 3. November un. Da gëtt de Bus-Reseau re-organiséiert. Konkret, geet d'Al Avenue ganz fir den Individualverkéier zou. D'Busse gi vun aktuell der Neier, an déi Al Avenue verluecht. Doduerch fält ënner anerem een sou wichtege Quai wei dee vun der Paräisser Platz ewech.

Schreiwes vum Mobilitéits-Ministère

Dans le cadre des travaux d'infrastructures préparant le prochain tronçon du tramway, des adaptations en matière de transports publics sont prévues à partir du dimanche 3 novembre 2019 sur le territoire de la Ville de Luxembourg et notamment autour de la Gare Centrale. Nouveautés

- La gare routière Gare-Rocade sera développée et verra la mise en service de trois nouveaux quais pour les bus régionaux permettant une liaison rapide vers le centre-ville et le Kirchberg.

- La gare routière AVL sera réorganisée et les lignes AVL seront adaptées.

- L'avenue de la Gare et le Viaduc deviendront bidirectionnels, permettant une circulation de bus plus efficace entre le quartier de la Gare et la Ville Haute.

- Une réorganisation de la voirie et des arrêts d'autobus aux alentours de la place Wallis permettra une meilleure liaison entre les quartiers de Bonnevoie et de la Gare.

- Un arrêt de bus sera mis en place dans les deux directions au boulevard Roosevelt (Ville Haute). Afin de garantir la fluidité de passage des autobus dans l'avenue de la Gare, l'arrêt Al Avenue ne sera desservi que par les lignes 13, 14, 19 et 23. Ceci implique que certaines lignes n'auront pas d'arrêt intermédiaire entre la Gare Centrale ou la place Wallis et le nouvel arrêt Roosevelt.

Adaptations prévues à partir du 3 novembre 2019

Bus RGTR

Afin de désengorger la place et l'avenue de la Gare, certaines lignes RGTR seront déplacées:

- Les lignes RGTR Eurobus (144, 172, 192, 194, 195) seront déplacées sur les nouveaux quais aménagés sur la Rocade de Bonnevoie. L'accès à partir du parvis de la Gare et des quais des trains est assuré via la passerelle vers Bonnevoie.

- Les bus en direction du Centre-Ville, du Kirchberg et au-delà auront leur arrêt au quai Gare-Rocade 3.

- Les bus en direction de Howald, Hesperange et au-delà auront leur arrêt au quai Gare-Rocade 4.

- Les lignes 197 et 300 auront leur départ au nouveau quai Gare-Rocade 6, arrivée Gare-Rocade 3.

- Les lignes 120 et 125 auront leur départ et arrivée au quai Gare Centrale 9/12.

- La ligne scolaire 968 aura son départ au nouveau quai Gare-Rocade 3.

Les lignes non-énumérées ne changeront pas et garderont leurs points d'arrivée et de départ.

Autobus de la Ville de Luxembourg

Réorganisation des quais autour de la Gare Centrale

À partir du 3 novembre 2019, une nouvelle mise à quai est prévue à la Gare Centrale pour certaines lignes AVL:

- Transfert vers le quai 3: lignes AVL 9 (Neudorf-Cents, Waassertuerm), 13 (Belair, Centre hospitalier) et 14 (Cents, Waassertuerm)

- Transfert vers le quai 5: lignes AVL 10 (Steinsel, Michel Rodange Plaz) et 11 (Walferdange-Steinsel, Michel Rodange Plaz)

- Transfert vers le quai 6: lignes AVL 19 (Limpertsberg, Neumans Park), 23 (Beggen, Henri Dunant), 31 (Strassen, Oricher-Hoehl) et 90 (Ste Sophie)

- Transfert vers un nouveau quai provisoire 9/12 situé à l'endroit de l'ancien quai 1 de la gare routière AVL: lignes AVL 1 (Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud), 2/4 (Limpertsberg, Lycée M. Lucius), 7 (Kirchberg, Poutty Stein), 16 (Aéroport), 18 (Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud), 21 (Rollingergrund-Eich, Centre culturel), 22 (Strassen, Primeurs), 27 (Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie), 70 (Hamm, rue de Bitbourg) et CN1 (Cents, Waassertuerm). Le quai 102 est déplacé provisoirement vers le quai 103 (entre la rue Joseph Junck et la rue d'Épernay): lignes AVL 1/125 (Hollerich, P+R Bouillon), 2 (Gasperich, Boy Konen), 4 (Cessange-Leudelange, Gemeng), 7 (Bonnevoie, J.F. Gangler), 18 (Kockelscheuer, Patinoire), 23 (Gasperich-Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie), 27 (Bertrange, Belle Étoile), 70 (Kockelscheuer, Patinoire), CN1 (Hollerich, P+R) et CN3 (Bonnevoie-Hamm-Pulvermühl).

Autres changements du réseau AVL à partir du 3 novembre 2019

- Nouveau tracé sur l'axe Gare-Centre-Ville

À partir du 3 novembre 2019, les lignes AVL emprunteront un nouveau tracé passant par l'avenue de la Gare et le pont Viaduc qui deviendront bidirectionnels pour relier le quartier de la Gare au Centre-Ville. À l'exception de la ligne 19 (Centre-plateau Bourbon-Gare Centrale), les autobus AVL ne circuleront plus par le pont Adolphe.

Cette adaptation ainsi que la mise en place du nouvel arrêt Roosevelt au boulevard Roosevelt entraîneront une suppression des arrêts situés sur l'avenue de la Liberté entre la Gare Centrale et le Centre-Ville. Seules quelques lignes AVL (13, 14, 19 et 23) desserviront l'arrêt Al Avenue dans l'avenue de la Gare.

- Adaptations de certaines lignes AVL

Certaines lignes du réseau AVL seront adaptées à partir du 3 novembre 2019 afin d'améliorer la desserte de certains quartiers:

- Ligne 7 (Bonnevoie-Kirchberg): le terminus actuel Heedekëppchen sera remplacé par le nouveau terminus Jean-François Gangler. La ligne 7 adaptée circulera depuis Bonnevoie, Jean-François Gangler par la rue Pierre Krier, la rue de Hesperange et la route de Thionville vers la Gare Centrale et continuera par Verlorenkost-Pulvermühl-Cents-Neudorf vers Kirchberg. La fréquence sera d'un bus toutes les 30 minutes, du lundi au samedi. La ligne 7 améliorera la liaison entre le quartier Bonnevoie et la Gare Centrale.

- Ligne 12 (Merl-Parc de l'Europe): la ligne 12 aura son terminus à Merl, Celtes en remplacement du terminus actuel au P+R Bouillon. Elle assurera une meilleure liaison entre les quartiers Merl et Belair. À partir de septembre 2020, la ligne 12 sera assurée par des bus électriques.

- Ligne 15 (P+R Bouillon-Hamm): la ligne 15 aura son nouveau terminus au P+R Bouillon, en remplacement de la ligne 12. Grâce à un changement d'itinéraire de la ligne, le Conservatoire et l'Athénée seront mieux desservis, avec dorénavant 2 lignes de bus (12 et 15). À partir de septembre 2020, la ligne 15 sera assurée par des bus électriques.

- Ligne 24 (Howald-Centre hospitalier): la ligne 24 sera prolongée, permettant d'un côté une liaison entre le Centre hospitalier, le quartier de Merl-Belair et le P+R Bouillon et de l'autre côté une extension de la liaison du P+R Bouillon via la Cloche d'Or et le P+R Lux-Sud vers Howald, Peternelchen. À partir de septembre 2020, la ligne 24 sera assurée par des bus électriques.

- Ligne 27 (Bonnevoie-Bertrange): entre Merl et la Gare Centrale, la ligne 27 desservira dorénavant le P+R Bouillon dans les deux directions. Elle sera prolongée au-delà de la Gare Centrale et circulera par les arrêts Wallis et Rocade jusqu'au nouveau terminus près du Lycée technique de Bonnevoie. La ligne 27 circulera également lesdimanches à raison d'un bus toutes les 30 minutes.

- Ligne 28 (Gare Centrale-Strassen): la fréquence de la ligne sera adaptée les samedis entre 8 heures et 20 heures (un bus toutes les 15 au lieu de 20 minutes).

- Ligne 29 (Cloche d'Or-Senningerberg): cette ligne verra son tracé adapté à Howald afin de diminuer les retardsengendrés par la saturation du trafic aux abords de la zone commerciale de Howald. La boucle par l'arrêt Howald,Op der Stirzel sera supprimée. À Senningerberg, la desserte du terminus Cargo-Center sera supprimée.

- Ligne 70 (P+R Kockelscheuer-Hamm): la ligne 70 adaptée circulera depuis Hamm, rue de Bitbourg par Pulvermühl-Verlorenkost vers la Gare Centrale et continuera par Cessange, Kohlenberg, ban de Gasperich vers le P+R Kockelscheuer, renforçant ainsi la liaison entre Cessange et la Gare Centrale et créant une nouvelle liaison entre Cessange, le ban de Gasperich et Kockelscheuer. La ligne 70 circulera du lundi au vendredi toutes les 30 minutes.

- Nouvelle ligne 26: Steinsel-Luxembourg-Kirchberg

Les adaptations des lignes 24 et 70 permettront de supprimer la ligne 26 actuelle (Howald-Kockelscheuer) et une nouvelle ligne 26 sera créée sur le trajet entre Steinsel et Kirchberg.

Cette nouvelle ligne coordonnée AVL/RGTR 26 remplacera la ligne RGTR 282 et reliera la commune de Steinsel au Kirchberg tout en desservant les quartiers de Beggen, Eich, Pfaffenthal, Clausen et Neudorf.

La ligne 26 fonctionnera à raison d'un bus toutes les 20 minutes du lundi au vendredi, à raison d'un bus toutes les 30 minutes les samedis et à raison d'un bus toutes les 60 minutes les dimanches. L'horaire de la ligne 26 est concordé avec celui de la ligne 23, assurant ainsi une meilleure liaison entre Eich, Eecher Plaz et Clausen, Clausener Bréck.

- Adaptation du City Night Bus

Le réseau du City Night Bus comportant actuellement 4 lignes (CN1-CN4) sera adapté afin de garantir une meilleure desserte des différents quartiers de la Ville et notamment des quartiers Hamm, Pulvermühl, Weimershof, Mühlenbach, Rollingergrund, Beggen et Dommeldange.

-Ligne CN1: P+R Bouillon, Gare, parking Glacis, Clausen, Neudorf, Cents (inchangée)

-Ligne CN2: Bonnevoie-Nord, Gasperich, Cessange (ancienne ligne CN3)

-Ligne CN3: Bonnevoie-Sud, Hamm, Pulvermühl

-Ligne CN4: Kirchberg, Weimershof

-Ligne CN5: Kirchberg, Weimerskirch, Mühlenbach, Rollingergrund

-Ligne CN6: Eich, Beggen, Dommeldange

-Ligne CN7: Limpertsberg, Merl, Belair (ancienne ligne CN2)

Trains CFL

Depuis le début des travaux, le parking dépose minute (Kiss + Rail) est délocalisé de son emplacement actuel (devant le bâtiment de la Direction générale des CFL, 9 place de la Gare) vers le P+R CFL de la Gare. Les premières 30 minutes de stationnement au P+R sont gratuites.

Nouveau plan du réseau et nouveaux dépliants horaires

En raison de ces adaptations, une nouvelle version du plan du réseau ainsi que de nouveaux dépliants horaires des lignes AVL et RGTR concernées seront disponibles à partir du 24 octobre 2019 aux différents points d'information sur les transports en commun, notamment à la Mobilitéitszentral et à l'Info-box (20-22, rue des Bains).

Afin d'accompagner au mieux les utilisateurs pendant la phase d'adaptation, une signalétique avec un plan de situation général sera installé à la place de la Gare et sur les quais concernés (Gare-Rocade, quais CFL de la Gare Centrale, Paris/Zitha, etc.). Des messages visuels et sonores informeront le public dans les bus RGTR et AVL, dans les trains ainsi qu'à la Gare Centrale sur les changements. Par ailleurs, le personnel de la Mobilitéitszentral, des CFL et du Service autobus de la Ville de Luxembourg sera présent sur place afin de guider les usagers vers les nouveaux quais et de répondre à leurs questions.