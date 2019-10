De Schäffen- a Gemengerot vun Hesper ass iwwerrascht iwwer d'Propose vum Mobilitéits- an Infrastrukturminister François Bausch.

Dat fir am Kontext vum Alzenger Contournement een Tunnel ze bauen. Dat schreift d'Gemeng um Dënschdeg an engem Communiqué. Et wéisst ee weder, wou den Tunnel soll gebaut ginn, nach kéint een d'Detailer, déi de Minister RTL géintiwwer lescht Woch erkläert hätt, novollzéien.



Den Deputé-Maire Marc Lies freet sech, firwat de François Bausch et net fir néideg gehalen hätt, d'Gemeng doriwwer z'informéieren. De Minister hätt jo scho virun e puer Méint eng Pré-Etude iwwer dës Konstruktioun an Optrag ginn.



Donieft misst ee sech froen, ob de Bau an den Entretien vun engem Tunnel net bedeitend méi deier géing ginn, wéi een iwwerierdesche Contournement. Den Uelzecht-Dall wär iwwerdeems een Iwwerschwemmungsgebitt, och dat kéint fir Problemer suergen, sou schreift et d'Gemeng. Donieft wären déi néideg Etüde ganz zäitopwänneg an et misst elo sou séier wei méiglech eppes geschéien. Zanter Jore fuerdert d'Gemeng Hesper ee Contournement.

D'Verkéierslascht an d'Loftverschmotzung vum Trafic wäre fir d'Bierger ëmmer manner z'erdroen. De Schäffen-an Gemengerot wëll dofir weiderhin un enger séierer a konstruktiver Léisung mat allen Bedeelegte schaffen, fir d'Gemeng z'entlaaschten.

PDF: Schreiwes vun der Hesper Gemeng

Elo läit eng nei Optioun um Dësch an zwar eng Tunnel-Variant. Den Transport- an Infrastrukturminister François Bausch huet virun e puer Méint d'Ponts et Chaussées dermadder beoptraagt, eng Pré-Etude ze maachen. Dobäi ass erauskomm, datt dat Ganzt machbar wier.



Déi Varianten, déi bis ewell beschwat goufen, verlafen iwwerierdesch. De Problem ass deen, datt dës am Uelzechtdall zum Deel duerch eng Natura2000-Zon an och duerch en europäescht Vulleschutzgebitt féieren. Den "intérêt public majeur" misst bewise ginn, d'Oplage si substantiell an d'Prozedure laangwiereg.



Dofir faasst de Minister Bausch elo och déi nei Tunnel-Optioun an d'Aen: "Dat erspuert eis ganz vill Misär, well d'Prozedur vill manner komplizéiert ass, well mer wahrscheinlech méi séier kéinte bauen. De Projet kéint och verkéierstechnesch besser sinn.", esou de François Bausch.

De François Bausch iwwer d'Optioun Tunnel

Wann ee vu Süde kënnt, géing et da virun Alzeng an de Buedem goen an dann hanner Hesper nees iwwerierdesch weider bis erop op den Houwald.

D'Tunnel-Variant géing natierlech méi kaschten, ma dës zousätzlech Käschte géinge sech an den Ae vum Minister awer wahrscheinlech rentéieren. Et misst natierlech definitiv gekläert ginn, ob dat Ganzt sou ze realiséiere wier.

Déi iwwerierdesch Variante ginn och natierlech weiderhi consideréiert. Déi ëffentlech Consultatiounsphas soll deemnächst ulafen an e puer Méint daueren.



Och wann den ëffentlechen Transport am genannte Raum weider wäert verbessert ginn, ass et an den Ae vum Minister awer keng Optioun, fir guer keen Hesper-Contournement ze bauen.



"Wann ee Contournement Sënn mécht, dann deen doten. Dee kéint eng ganz komplex Verkéierssituatioun am Südweste vun der Haaptstad entschäerfen. E steet op der ieweschter Prioritéite-Lëscht.", betount de François Bausch.

De François Bausch iwwer e Contournement

Et ass e Projet, dee wuel zeg Millioune wäert kaschten. E geneeë Käschtepunkt oder en Datum kënnen zu dësem Abléck awer net genannt ginn, dofir wier et definitiv ze fréi, esou nach de François Bausch.