Zanter der Rentrée hu sech sécherlech scho vill Automobiliste gefrot, wisou déi lénk Spur am Tunnel Stafelter gespaart gëtt, wa Stau ass.

Wéi et am Communiqué vun de Ponts et Chaussées heescht, wär dës Moossnam eng Sécherheetsmesure. Op dës Manéier ass den Accès an den Tunnel fir d'Pompjeeën am Fall vun engem Accident oder Brand garantéiert.

Offiziellt Schreiwes

Fermeture de la voie rapide du tunnel Stafelter en cas de circulation dense: une mesure de gestion de trafic pour garantir la sécurité des usagers de la route.

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Depuis la rentrée scolaire, de nombreux usagers de la route nous ont fait part de leurs doléances en ce qui concerne la mesure de fermeture de la voie rapide du tunnel Stafelter sur l'A7 en direction de Luxembourg lors des heures de pointe du matin.

L'Administration des ponts et chaussées tient à rappeler que cette mesure de gestion de trafic, qui, en cas de besoin, peut aussi être appliquée aux tunnels précédant celui du Stafelter, a fait ses preuves depuis 2017, lorsqu'elle a été introduite: en cas de congestion du trafic elle sert à éviter que des bouchons se forment sur les deux voies à l'intérieur du tunnel et à garantir ainsi la sécurité des usagers du tunnel.

À cause de l'étroitesse d'un tel ouvrage et dans le cas d'un bouchon sur deux voies à l'intérieur du tunnel, la fermeture d'une voie garantit d'ailleurs l'accès aux services de secours en cas d'incendie ou d'incident dans ou derrière le tunnel ainsi que la fuite des personnes enfermées.