Déi Gréng hunn d'Ofstëmmung am däitsche Bundestag gefrot. Maximum Tempo 130 soll hirer Meenung no vum 1. Januar u gëllen.

Et ass zanter éiweg en Thema an Däitschland, och e Sträitthema... an deene meeschte Länner ass d'Vitess op der Autobunn limitéiert, an Europa iwwerall, mä an Däitschland gouf dat bis ewell verhënnert. Op 70% vun den däitschen Autobunnen däerf ee sou séier fuere wéi ee wëll.

Déi Gréng hunn elo d'Ofstëmmung am däitsche Bundestag gefrot. Maximum 130 soll vum 1. Januar u gëllen. Déi däitsch Regierung hat dat awer scho refuséiert. Trotz de Pläng fir méi Klimaschutz.

D'Autoindustrie ass déi wichtegsten Industrie an Däitschland.

De Vott ass fir en Donneschdeg ugesat.