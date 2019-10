En avant-projet detaillé soll Ufank 2020 presentéiert ginn, dat aner Joer kéint d'Finanzéierungsgesetz fir d'Strooss an der Chamber deposéiert ginn.

Dat äntwert de Mobilitéits- an Infrastrukturminister François Bausch der CSV-Deputéiert Martine Hansen op eng parlamentaresch Fro.

Den Ament missten ënnert anerem nach geologesch an archeologesch Etüden ofgeschloss ginn. 80% vun der néideger Surface wier scho kaaft, respektiv et gouf getosch, heescht et an der Äntwert vum Minister.

Nom Vott iwwert d'Finanzéierungsgesetz kënnen d'Autorisatiounen ugefrot an de Soumissiounsdossier fäerdeg gemaach ginn.

3 Joer wäert d'Realisatioun vum Contournement Housen daueren. De Projet ass an 3 Lousen agedeelt. D'Lous 3 gesäit zum Beispill de Réckbau vun der aktueller N7 vir, déi als "chemin repris" reklasséiert gëtt. An der Uertschaft Housen wäert dann Tempo 30 sinn an et wäerte Vëlospisten entsoen