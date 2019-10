Op der Kräizung vum Boulevard Royal mat der Avenue Marie-Thérèse stoung d'Strooss ënner Waasser an eng Spur war blockéiert.

Dëst huet och zu Problemer am Trafic gefouert an d'Leit goufen opgeruff, dës Plaz ze evitéieren. Weider kéint et och zu Verspéidungen am ëffentlechen Transport kommen, betount d'Ville de Luxembourg an engem Communiqué.

Bis e Méindeg den Owend um 20 Auer soll eng Spur um Boulevard Royal a Richtung Gare gespaart bleiwen, fir dass do geschafft ka ginn.

Offiziellt Schreiwes

Rupture de canalisation au boulevard Royal et à l’avenue Marie-Thérèse

Fin des travaux aujourd’hui vers 20h00

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et les usagers de la route qu’une rupture de canalisation à l’intersection du boulevard Royal et de l’avenue Marie-Thérèse a été provoquée par les averses des derniers jours ce matin.

Actuellement, une voie de circulation en direction de la Gare centrale sur le boulevard Royal est fermée afin de permettre la réalisation des travaux de réparation nécessaires. La Ville de Luxembourg estime la fin des travaux à aujourd’hui vers 20h00.

La Ville recommande aux automobilistes d’éviter le boulevard Royal et tient à informer les usagers des transports en commun des retards importants des autobus sur tout le réseau.

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route et des transports en commun de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

Information communiquée par l’Administration communale.