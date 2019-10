Weider gouf am Regierungsrot och iwwert d'Renovéiere vum Site Belval en Vue vun der Kulturhaaptstad 2022 diskutéiert.

Den Adapto-Bus-Service gëtt komplett gratis. Dës Decisioun ass de Mëttwoch de Moien am Regierungsrot geholl ginn. Zu deem Sujet hat et jo och eng ëffentlech Petitioun ginn, déi de néidege Quorum gepackt hat an déi de 7. November och am Plenum an der Chamber debattéiert gëtt.

Bis ewell huet en Aller-Retour-Ticket fir den Adapto-Service 8 Euro kascht. Adapto ass ee Service, dee fir Leit mat engem permanenten, schwéieren Handicap geschafe gouf, déi sech selwer net méi gutt fortbeweege kënnen. D'Zuel vun Transporter an den Adapto-Bussen ass op 15 Mol de Mount limitéiert. 28 Bus-Firme sinn zougelooss, dee Service z'offréieren.

De Projet vun der Kulturhaaptstad 2022 hat och säin Néierschlag am Ministerrot. Guttgeheescht gouf e Gesetzesprojet, mat deem de Site Belval en Vue vun dësem Event renovéiert an amenagéiert gëtt. Dëst concernéiert net manner wéi bal eng Dose Plazen um Belval, ënner anerem d'Möllerei an de Produktiounsatelier vun der fréierer Schmelz.