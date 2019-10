Gespaart gëtt d'Streck tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Echangeur Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz an dem Gaasperecher Kräiz.

Am Kader vun den Aarbechte fir déi nei Zuchlinn tëscht der Stad a Beetebuerg, ass d'Autobunn vun en Donneschdeg den Owend 20 Auer un bis e Méindeg de Moie 6 Auer plazeweis gespaart.

Ponts et Chaussées profitéieren dovun, fir ëm déi selwecht Zäit eng Partie Entretiensaarbechten op der Autobunn duerchzeféieren. Den Trafic gëtt iwwert d'Saarautobunn, d'Areler, respektiv d'Escher Autobunn ëmgeleet.

D'Tankstellen op der Aire de Berchem si vun en Donneschdeg den Owend 18 respektiv 22 Auer bis e Méindeg de Moie 6 Auer net accessibel. D'Preparative fir de Schantjen Direktioun Stad fänken um 20 Auer e Freideg den Owend un. Vun 22 Auer un ass dat dann Direktioun franséisch Grenz de Fall.

Dat alles bréngt mat sech, dass vun en Donneschdeg den Owend u mat Problemer am Trafic ze rechnen ass.

D'Kaart am Detail

Méi Informatiounen am offizielle Schreiwes vun de Ponts et Chaussées.

Barrage de l'autoroute A3 entre la Croix de Gasperich et l'échangeur Livange ainsi qu'entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich (31.10-04.11.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Dans le cadre de travaux des CFL concernant la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg, l'Administration des ponts et chaussées procédera au deuxième barrage planifié de l'autoroute A3 entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg. L'Administration des ponts et chaussées profitera de ce barrage pour réaliser des travaux d'entretien de moindre envergure sur le tracé barré.

Barrages et déviations:

A partir du jeudi soir 31 octobre 2019 vers 20 heures jusqu'à lundi 4 novembre 2019 vers 6 heures le barrage d'autoroute et des bretelles suivants sont mis en place:

• L'autoroute A3 entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich en provenance de la fontière franco-luxembourgeoise et en direction des autoroutes A6 et A1;

• Les bretelles d'accès de la Croix de Bettembourg en provenance de l'autoroute A13 et en direction de la Croix de Gasperich de l'autoroute A3;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la Croix de Gasperich de l'autoroute A3.

A partir du vendredi soir 31 octobre 2019 vers 22 heures jusqu'à lundi 4 novembre 2019 vers 6 heures le barrage d'autoroute et des bretelles suivants sont mis en place:

• L'autoroute A3 entre la Croix de Gasperich et l'échangeur Livange en provenance du rond-point Gluck et en direction de la Croix de Bettembourg;

• Les bretelles d'accès de la Croix de Gasperich en provenances des autoroutes A1 et A6 et en direction de la Croix de Bettembourg de l'autoroute A3.

Le trafic de l'autoroute A3 entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich est dévié dans les deux sens via les autoroutes A13, A4 et A6.

L'accès à la station de services « Shell » de l'Aire de Berchem est barré le 31 octobre 2019 à partir de 18 heures jusqu'au 4 novembre vers 6 heures.

L'accès à la station de services « Aral » de l'Aire de Berchem est barré le 31 octobre 2019 à partir de 22 heures jusqu'au 4 novembre vers 6 heures.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi.