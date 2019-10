Wonnert Iech net, wann dir dëser Deeg Streeween op de Stroosse gesitt, och wann et net glat oder kal ass dobaussen. Et ass eng Testphas.

Ponts et chaussées deelen an engem Pressecommuniqué mat, dass dës Woch Tester gemaach ginn am Streedéngscht. Et wéilt ee mat dëse sougenannten "Trockenübungen" kucken, ob d'Material all an der Rei ass an op d'Ofleef richteg gräifen. Och dat neit Personal soll soumat d'Méiglechkeet kréien, sech anzeschaffen a mam Material ze familiariséieren, éier et wierklech eescht gëtt mam Wanterstreedéngscht.

D'Tester lafe vun dëser Woch un an nach bis Mëtt November. D'Streeween fueren dann tëscht 3 a 6 Auer moies, fir de Beruffstrafic sou mann wéi méiglech ze stéieren. Bei dréchener Strooss géif op enger Distanz vu maximum 5 Kilometer pro Tournée e Minimum u Salz gestreet ginn (5 Gramm pro Metercarré).

Offiziellt Schreiwes

L'Administration des ponts et chaussées se prépare pour l'hiver (29.10.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Afin de préparer le service hivernal pour la saison 2019/2020, l'Administration des ponts et chaussées procède à un test à sec de type «salage préventif». Ces «essais à sec» sont effectués par le service des autoroutes et chaque service régional à partir de cette semaine et ceci jusqu'à la mi-novembre 2019 (entre 3 à 6 heures du matin, avant le trafic de pointe matinal). Toutes les unités engagées dans les opérations de déblayage et de saupoudrage du réseau routier étatique sont concernées par ces essais.

L'objectif de ces essais consiste à vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements, notamment des installations, des véhicules et des épandeuses ainsi que le déroulement correct des différentes procédures de déclenchement et des tournées de salage. Il s'agit aussi de familiariser nos nouveaux collaborateurs au déroulement d'une intervention de salage. Cette préparation permet de détecter d'éventuels problèmes techniques et fonctionnels.

Il est à noter qu'en cas de chaussée sèche, un minimum de sel (5 grammes par mètre carré) est épandu sur une distance maximale de 5 kilomètres seulement d'une tournée complète. L'essai se fait sans chasse-neige. En cas de risque de verglas, le salage se fait avec le grammage en sel approprié.