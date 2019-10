De Verwaltungsrot vum franséischen Automobilgrupp PSA huet e Mëttwoch op alle Fall gréng Luucht ginn.

Deemno sollen an der neier Chefetage no der Fusioun 6 Vertrieder vu PSA, a 5 vum italienesch-amerikanesche Grupp vertruede sinn. Dat mellt um Donneschdeg de Moien d’Noriichtenagence AFP, a schreift, dass béid Säiten de méiglechen Deal en Donneschdeg am Laf vum Dag schonns offizialiséiere kéinten.

Déi nei Fusiouns-Firma hätt dann e kotéierte Bourse-Wäert vun iwwer 45 Milliarden €.