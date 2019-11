Bis 2025 wäert een an Däitschland ënner gewësse Konditioune vu Primme kënne profitéieren, wann een en Elektro-Auto oder e Plug-In-Hybrid keeft.

Déi däitsch Regierung an d’Autosindustrie souzen e Méindeg den Owend zu Berlin fir e sougenannten Auto-Sommet beieneen. Dobäi gouf decidéiert, dass d’Primmen, déi ee kann ufroen, wann een en Elektro-Auto keeft, bis Enn 2025 verlängert ginn, an dass déi Primmen och méi héich sollen ausfalen.

Béid Säiten, also engersäits d‘Regierung, an anerersäits d’Produzenten, deele sech d’Käschten op.

Fir e rengen Elektro-Auto, deen manner wéi 40.000 Euro Basis kascht, wäert d’Primm vun bis ewell 4.000 Euro op 6.000 Euro klammen. Am Verglach, hei zu Lëtzebuerg kritt ee fir en E-Auto eng staatlech Primm vu maximal 5.000 Euro.

Fir e sougenannte Plug-In-Hybrid kritt een an Däitschland an Zukunft mat 4.500 Euro gehollef. Hei am Land sinn et 2.000 € manner.

Mat de méi héije Primmen, erhofft een sech bei eise Noperen, dass d’Verkafszuele vun den E-Autoen weider klammen. Dat geschitt zwar schonn, awer just op eng ganz déiwem Niveau.

An de nächsten 2 Joer sollen och ronn 50.000 nei ëffentlech Opluetstatiounen an Däitschland entstoen.