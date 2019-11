Besonnesch beléift sinn dobäi am Grand-Duché déi Däitsch Marken, mat virop VW, viru Mercedes, Audi a BMW.

D’Joer 2019 dierft e Rekord-Joer ginn, wat d’Umellen vu neien Autoen ugeet. 4.891 nei Immatrikulatiounen gouf et am Laf vum Mount Oktober hei am Land. Dat ass e Plus vu ganzen 13,8 % am Verglach mam Oktober zejoert, schreift haut de Quotidien.

Schonns am September waren d'Zuele vun Umeldungen ëm 27,4 am Joresverglach mat zejoert an d’Luucht gaangen. Op e Joer gesinn, goufen bis ewell mat 47.929 neien Immatrikulatiounen 2,7% méi nei Autoen ugemellt, wéi zejoert.

Am Beléiftste wiere weiderhin däitsch Marken. VW läit an de Chiffere kloer virop, viru Mercedes, Audi an BMW.

Och Luxusmarke kommen zu Lëtzebuerg gutt un: Esou goufen dëst Joer 373 Teslaen ugemellt, 411 Prozent méi wéi nach 2018. Dobäi kommen nach 65 Ferrarien a 55 Lamborghinien.

D’FEDAMO, d’Federatioun vun den Automobil-Distributeuren zu Lëtzebuerg, huet iwwerdeems en Dënschdeg confirméiert, dass den Autosfestival d’nächst Joer vum 25. Januar bis de 5. Februar wäert sinn. Do wäerten dann, méi wéi jee, Modeller am Fokus stoen, mat niddregen Emissiounswäerter, wéi Hybrid, Plug-In-Hybrid, oder Elektro-Gefierer.