Vun e Freideg den Owend 20 Auer bis e Méindeg de Moie 5 Auer gëtt an der Stad op der Escher Strooss geschafft.

Gespaart ass d'Streck tëscht dem Rondpoint Holz an dem CR179A (Rue de Roudebësch). D'Deviatioune si gezeechent.

Communiqué

Barrage de la N4 entre le rond-point Holz à Gasperich et le CR179A (08.11-11.11.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Dans le cadre de travaux routiers, la N4 (route d'Esch) sera barrée entre le rond-point Holz à Gasperich et le CR179A (rue de Roudebësch) du vendredi 8 novembre 2019 à 20 heures au lundi 11 novembre 2019 à 5 heures. Une déviation sera indiquée et passera par la Croix de Gasperich et la Croix de Cessange (voir plan en annexe).

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatifs peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).