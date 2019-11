Wann d'Leit sech un de Code de la route halen an d’Achse fräiloossen, da kréich een déi schwiereg Verkéierssituatioun am Garer Quartier an de Grëff.

Dat mengt de Stater Schäffen Patrick Goldschmidt. Autoen, déi trotz Verbuet an d’Al Avenue erafueren, dat bréngt de Bus-Reseau duercherneen a féiert zu Réckstaue bis virun d’Gare an doriwwer eraus. Dowéinst goufen um Donneschdeg Flyeren un d’Automobiliste verdeelt, fir ze weisen, wou een op der Gare net méi däerf erafueren. 4 Deeg no der Reorganisatioun vum Verkéier wéinst dem Tramchantier op der Gare wëll d’Stad Lëtzebuerg awer nach aner Mesuren ënnerhuelen. Engersäits ginn eventuell nei Busarrêten opgeriicht. Donieft ginn awer och eng Rei Luuchten anescht agestallt, fir méi laang gréng an anerwäerts méi laang rout ze sinn.

De Stau op der Rocade beispillsweis wier dorobber zeréckzeféieren, datt wann et op der Kräizung Rocade – Boulevard d’Avranches um Verluerekascht – Gréng ginn ass, de Boulevard d’Avranches scho voll mat Autoe war, déi aus der Polvermillen koumen.

Et wier ee sech bewosst, datt et e schwieregt Joer wäert ginn, mee wann jiddweree mat drun hëlleft, "och vläicht zu zwee am Auto sëtzen, amplaz eleng", da géing dat scho ganz vill hëllefen, sou nach de Patrick Goldschmidt am Interview mat RTL.

Weider Informatiounen um Site vun der Stad Lëtzebuerg.

Chantiere gutt koordinéiert?

De Schäffen léisst d’Virwërf net gëllen, d’Coordinatioun vun de Chantieren wier schlecht. Leitungen a Stroossen missten all X Joren ersat ginn an et géing awer scho gekuckt ginn, dat an d’Längt ze zéien.

"Mee et gi verschidde Chantieren, déi mussen einfach gemaach ginn" an elo kéim nach den Tramchantier an de komplizéierte Chantier vum Pont Buchler dobäi, sou de Patrick Goldschmidt.

Nieft de Chantieren fir Leitungen a Chantieren am Verkéier géing et awer och d’Chantieren ginn, well en Haus renovéiert oder eng nei Residenz gebaut gëtt. „Mir kënnen awer net de Leit soen, dir däerft elo 5 Joer laang net bauen, well dann hu mer erëm de Problem, datt mir net genuch Wunnenge bauen“.

D’Koordinatioun wier also gutt, sou de Patrick Goldschmidt, deen awer zougëtt, datt et Mol Chantiere géing ginn, wou den Entrepreneur et "net esou mécht, wéi hien et autoriséiert krut an da kréie mer direkt e Stau hannendrun".