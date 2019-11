Den Adapto-Bus-Service gëtt vum Mäerz d’nächst Joer u komplett gratis, ma domadder sinn awer net all d'Problemer geléist.

Adapto ass ee Service, dee fir Leit mat reduzéierter Mobilitéit geschafe gouf, déi sech selwer net méi gutt fortbeweege kënnen an déi weder den ëffentlechen Transport nach hiren eegenen Auto notze kënnen.

Zu deem Sujet hat et jo eng ëffentlech Petitioun ginn, déi den néidege Quorum gepackt hat, fir am Plenum vun der Chamber debattéiert ze ginn. D’Petitioun hat bannent 3 Deeg 4.500 Ënnerschrëfte krut. D’Initiatrice war d’Ana Pinto. Mat där neier Reforme géifen awer vill Problemer net geléist ginn, seet d'Initiatrice.

Bis ewell huet en Aller-Retour-Ticket fir den Adapto-Service 8 Euro kascht. D'Zuel vun Transporter an den Adapto-Bussen ass op 15 Mol de Mount limitéiert. Dowéinst fuerderen d'Leit mat reduzéierter Mobilitéit méi Onofhängegkeet. Donieft, soll een zentraliséierte Call-Zenter gegrënnt ginn. D’Fro, déi awer op steet, ass wéi dëse funktionéiere soll, esou d’Initiatrice vun der Petitioun. De Leonel Rebelo Lopes profitéiert zënter 6 Joer vum Adapto. Hie bemängelt awer d’Pünktlechkeet vum Service.

Fir de Mobilitéits- an Infrastrukturminister François Bausch géif et ëm eng grouss Reform goen. D’Regierung war an deem Kontext an de leschten 10 Méint verstäerkt zesumme komm. D’Zil wier et eben, datt Leit mat reduzéierter Mobilitéit den ëffentlechen Transport notze kënnen. Et wier een awer nach net esouwäit, datt dat Ganzt funktionéiere kéint.

D’Iddi wier et, mat den Associatiounen dat Ganzt nei ze diskutéieren. Den Adapto wier bis ewell esou opgebaut gewiescht, dat och Leit vum Service profitéiert hätten, déi een net gebraucht haten, esou nach de François Bausch.