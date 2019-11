E Samschdeg de Mëtteg koum et zu gréisseren Perturbatiounen an an ëm d'Stad. Niewent den Aarbechte bei der Gare koum och nach e Chantier op der A1 dobäi.

E wéineg länger stoungen d'Automobilisten e Samschdeg am Stau, dat op der A1 a béiden Direktiounen. Schonn um Gaasperecher Kräiz huet de Stau deelweis ugefaangen an huet sech gezunn bis bei den Tunnel Cents. Ähnlech war d'Situatioun op der Säit fir a Richtung Stad. Dobäi kënnt dann och nach de Chantier an der Stad selwer, deen natierlech wéineg dozou bäidréit, dass een iwwert d'Stad de Chantier op der A1 evitéiere kann. Grond fir de Chantier op der A1 ass iwwregens d'Schneide vun den Hecken an der Mëtt vun den zwou Bunnen.