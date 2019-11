Fuerverbuet fir Camionen a Frankräich wéinst de Feierlechkeeten e Mëttwoch zum Armistice.

Duerfir ginn dës schwéier Gefierer och op Lëtzebuerger Säit geparkt. Policekontrolle ginn et duerfir och e Méindeg bis 22 Auer op den Tankstatiounen um Wandhaff an dem Potaaschbierg. Interdiction de circulation pour poids lourds " le 11 novembre 2019 dans le cadre du jour férié " Armistice 1918 " en France



Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux " limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés " prévoit une interdiction de circulation au Grand-Duché de Luxembourg pour les camions en transit :

- les samedis et veilles de jours fériés de 21.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de la France

- les samedis et veilles de jours fériés de 23.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de l'Allemagne

Le lundi, 11 novembre 2019 est un jour férié en France " Armistice 1918 " pendant lequel la circulation est interdite aux poids lourds.

La Police Grand-ducale réagira à cette situation par une présence accrue sur le réseau autoroutier.

Armistice



Et geet op dësem Dag drëms, un déi franséisch Zaldoten z'erënneren, déi am éischte Weltkrich fir Frankräich gestuerwe sinn. D'Ënnerschrëft vum Armistice den 11. November 1918 markéiert d'Enn vun den Ausernanersetzungen am éischte Weltkrich an d'Kapitulatioun vun Däitschland.