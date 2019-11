An Holland gouf en Dënschdeg decidéiert, dass vun 2020 un op den Autobunnen eng Tempolimitt vun 100 gëllt.

Nëmmen tëscht 19 Auer owes a 6 Auer moies dierf een nach mat 130 iwwer d'Autobunn fueren, dat huet d'hollännesch Regierung e Mëttwoch matgedeelt. Dës Moossnam soll vun 2020 u gëllen, vun deem Ament un ass Holland da gemeinsam mat Zypern dat Land mat der niddregster Vitess op Autobunnen an Europa.

"Keen fënnt dat flott", huet de Regierungschef Mark Rutte bei enger Pressekonferenz zouginn an huet vun enger "verfaulter Moossnam" geschwat. Allerdéngs hätt ee keen aner Choix, esou nach de Mark Rutte. En hollännescht Geriicht hat am Mee gesot, dass d'Land beim Ausstouss vu Stéckstoff an Ammoniak géint d'EU-Recht verstéisst an een domat den Ëmweltschutz géing a Gefor bréngen.

Doropshi goufe gréisser Bauprojete fir Stroossen a Fluchhäfen op Äis geluecht an d'Regierung huet un engem entspriechende Reduktiounsprogramm geschafft. Dobäi gëtt et och Aschränkunge fir Baueren, sou zum Beispill beim Déierefudder. Esou koum et och schonns zu heftege Protester. Hollännesch Medie beschreiwen d'Tempolimitt op der Autobunn als Zeeche fir d'Baueren, dass och aner Deeler vun der Gesellschaft hire Bäitrag fir den Ëmweltschutz leeschte mussen.