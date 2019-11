An enger parlamentarescher Fro wollten de Laurent Mosar an de Serge Wilmes wëssen, wéi wäit ee bei der Reglementatioun vun den E-Scooteren wier.

An der Äntwert vum zoustännege Minister François Bausch geet ervir, dass u sech schonn Dispositiounen am Code de la route stinn.

Déi elektresch Trottinetten dierfen deemno net op den Trottoire fueren, mä just op der Strooss. Elektresch Apparater mat manner wéi 2 Rieder dierfen zum Beispill weder op der Strooss nach um Trottoir fueren. Fir deem Ganze méi ee strikte Kader ze ginn, ass een Aarbechtsgrupp de Ament am gaangen, een Avis auszeschaffen. Duerno soll de Code de la Route dann adaptéiert ginn. Den Aarbechtsgrupp géif d'Situatioun am Ausland studéieren an och Etüden, déi dozou gemaach goufen. Den Avis soll Enn vum Joer virleien.