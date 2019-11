Vun e Freideg den Owend 21 Auer bis e Sonndeg den Owend 18 Auer gëtt an der Stad op der Escher Strooss geschafft.

Gespaart ass d'Streck tëscht dem Boulevard F.W. Raiffeisen an der Rue Emile Bian. Och verschidden Niewestroosse wäerten net zougänglech si fir den Trafic. D'Deviatioune si gezeechent.

Méi Informatioune fannt dir am offizielle Schreiwes vun der Stad Lëtzebuerg.

Communiqué

Les travaux de réfection définitive de la chaussée à la route d'Esch sur le tronçon compris entre la rue Emile Bian et le boulevard F.W. Raiffeisen seront réalisés du vendredi 15 novembre 2019, 21h00 jusqu'au dimanche 17 novembre 2019, 18h00.

Les adaptations en matière circulation suivantes seront d'application pendant toute la durée du chantier:

Barrage à toute circulation de la route d'Esch (N4) sur le tronçon compris entre le boulevard F.W. Raiffeisen et la rue Emile Bian.

Barrage à toute circulation de la rue Jean Piret sur le tronçon compris entre la rue Henri M. Schnadt et la route d'Esch.

Barrage à toute circulation de la rue Guillaume Kroll sur le tronçon compris entre la rue Eugène Ruppert et la route d'Esch.

Les commerces situés à la rue Guillaume Kroll et la rue Eugène Ruppert seront accessibles via le boulevard F.W. Raiffeisen, le boulevard de Kockelscheuer, la rue Emile Bian et la route d'Esch.

Les adaptations au niveau des transports en commun:

La ligne 18 sera déviée dans les deux sens entre les arrêts Stengege Wee et Kockelscheuer-Camping par la rue Robert Stumper, la rue Emile Bian et le boulevard de Kockelscheuer.

Les arrêts Cloche d'Or et Scharfen Eck seront supprimés et remplacés par un arrêt provisoire dans la rue Robert Stumper / coin rue Jean Piret et l'arrêt Émile Bian (coin rue Émile Bian / rue Robert Stumper).