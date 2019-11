Sot eis Är Meenung: en Dënschdeg tëscht 12 an 13 Auer live op Radio Lëtzebuerg oder scho virdru via Repondeur, SMS, Facebook oder RTL.lu.

Lëtzebuerg steet am Stau an et ass kee Liicht um Enn vum Tunnel ze gesinn.

Dofir froe mir Iech:

Wat haalt Dir vun de Mobilitéitskonzepter, déi d'Politik plangt? Ka bei eisem Wuesstems-Modell iwwerhaapt nach géigegesteiert ginn?

Wéi erkläert der Iech d'Chaos-Situatiounen, wéi et se rezent am Garer Quartier oder op der Cloche d'Or gouf?

Wat hutt dir allgemeng fir Iddien, wéi d'Mobilitéit vu Muer soll ausgesinn?

De Livestream aus dem Studio

Sot eis Är Meenung! En Dënschdeg an der Mëttesstonn hutt Dir bei eis op der Antenn d'Wuert zum Thema "Mobilitéit" - tëscht 12 an 13 Auer kënnt der Iech LIVE um Telefon 13 30 mellen.

Gäre kënnt Dir awer och ELO schonn Äre Message iwwer d'RTL-Facebook-Säit oder via RTL.lu. eraschreiwen oder e Message um Repondeur 13 33 hannerloossen. Och eng SMS op den 60 330 ass méiglech.

D'Emissioun "Dir hutt d'Wuert" zum Thema "Mobilitéit an der Stad an iwwer Land" ass live dësen Dënschdeg tëscht 12 an 13 Auer mam Pit Everling.